İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Zafer BARIŞ / NEVŞEHİR () -

İşitme Engelliler Milli Futbol takımının, Avrupa İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası öncesinde, Nevşehir Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampı sürüyor.

Teknik direktör Ali Metin, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i ziyaret etti.

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 1-11 Ağustos 2018 tarihleri arasında İsveç'de düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde, Nevşehir Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde bir süreden beri kamp yapıyor. Milliler, Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret ederek, milli takımın kamp çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı. Başkan Seçen, İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'na, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Seçen daha sonra ziyaretin anısına, teknik direktör Ali Metin'e, Anfora hediye ederken, Metin de Seçen'e üzerinde isminin yazılı olduğu 50 numaralı milli takım formasını takdim etti.

(FOTOĞRAFLI)

