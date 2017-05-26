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İşitme engelliler madalya istiyor

Ercan ATA - ANKARA/ (fotoğraflı) Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek olan Deaflimpics (işitme engelliler olimpiyat oyunlarına) katılacak olan Hentbol Milli Takımı 2. hazırlık kamp dönemi çalışmalarını izmir'de...

İşitme engelliler madalya istiyor

Ercan ATA - ANKARA/ (fotoğraflı)

Samsun'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek olan Deaflimpics (işitme engelliler olimpiyat oyunlarına) katılacak olan Hentbol Milli Takımı 2. hazırlık kamp dönemi çalışmalarını izmir'de sürdürüyor.
Teknik direktör Serdar Eler, antrenör Korer Koral nezaretinde sürdürülen çalışmalarda yardımcı antrenörler Harun Gökçimen, Nesrin Tatar,  Şenay Bağdatlı ve kaleci antrenörü Murat Sancakçeken görev alıyor.
Yoğun bir tempoda çalışmalarına devam eden Milli takım her gün sabah ve akşam antrenmanlarını sürdürüyor. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda madalya almayı istediklerini dile getiren teknik direktör Serdar Eler, "Çok iyi ve deneyimli kadromuz var. Biz kendi ülkemizde madalya almayı hedefliyoruz. Başarıya ulaşabilmek için teknik ve taktik çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bundan sonraki kamp dönemi 12-24 Haziran tarihlerinde yine İzmir'de yapılacak. Son kamp ise olimpiyatların yapılacağı Samsun'da planlanmaktadır" diye konuştu.

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