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İşitme engelliler karate ve tekvando milli takımları kampta

Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), () - Antalya'da 6-8 ve 9-12 Kasım'da gerçekleştirilecek olan karate ve tekvando İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası için İşitme Engelliler Karate Milli Takımı ve İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı...

SPOR 03.11.2019, 12:53
İşitme engelliler karate ve tekvando milli takımları kampta

Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), () -
Antalya'da 6-8 ve 9-12 Kasım'da gerçekleştirilecek olan karate ve tekvando İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası için İşitme Engelliler Karate Milli Takımı ve İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı Manavgat'ta kampa girdi.
Manavgat'ın Titreyengöl mevkisinde bulunan bir otelde gerçekleşen kampta tekvandoda 9 kadın 15 erkek, karatede ise 10 kadın 12 erkek olmak üzere toplam 46 sporcu ile teknik ekipler yer aldı. Erkek milli takımların Karabük'te, kadın milli takımların Kızılcahamam'da yaptığı ilk kampın ardından teknik ve taktik idmanların yapıldığı Manavgat'taki kampta sporcular ve teknik ekipler, yüksek moralle çalışmalarını sürdürdü. Yapılan antrenmanın ardından bir araya gelerek gazetecilere topluca poz veren milli sporcular ve teknik heyet, başta Suriye olmak üzere yurt içi ve dışında görevde bulunan Mehmetçiklere de asker selamıyla destek gönderdi.
LEVENT AYDEMİR: BÜTÜN AMACIMIZ TAKIMIMIZI ŞEKİLLENDİRMEK
İşitme Engelliler Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Levent Aydemir, hedeflerinin gelecek yıl yapılacak olan dünya şampiyonası ve 2021'de Dubai'de yapılacak olimpiyatlar için takımı şekillendirmek olduğunu söyledi. Karate Milli Takımı'nda sporcuların morallerinin çok yüksek olduğunu aktaran Aydemir, "Karate Milli Takımı yeni bir takım, yani çok derinliği olmayan bir takım. Fakat başarıları da var tabii. Olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları olan bir takımımız var. Ülkemizde 6-8 Kasım'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip buradan madalyalar kazanmaya çalışacağız. Önemli olan burada sporcuların tecrübesini arttırmak. Bütün amacımız, gelecek sene yapılacak olan dünya şampiyonası ve 2021 yılında Dubai'deki olimpiyatlar için takımımızı şekillendirmek" dedi.
İşitme Engelliler Tekvando Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Nafia Kılıç, son bir aydır takımın kampta olduğunu kaydederek, "Tekvando milli takım kampımız Kızılcahamam'ın ardından Manavgat'ta devam ediyor. Kampımız çok iyi devam ediyor. Çocuklarımız mümkün olduğu kadar ellerinden geleni yapıyor. Biz onlara çok güveniyoruz. Antalya'da 9- 12 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan İşitme Engelliler Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğimize inanıyoruz. Ülkemize şampiyonluğu getirmek için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonada Rusya, Ukrayna gibi güçlü ülkeler var. Ama biz de çok güçlü bir ülkeyiz. Sporcularımızın arasında olimpiyat şampiyonlarımız var. Her zaman İstiklal Marşı'nı okutmaya adayız, inşallah burada da o şekilde devam edecek" diye konuştu.
İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Hakkı Ünal, Manavgat'ta son hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Sporcuların teknik ve taktik eksiklerini tamamlıyoruz. İnşallah Avrupa şampiyonu olarak bayrağımızı göndere çektireceğiz" dedi.
Karate milli takımının 3 olimpiyat ve 4 dünya şampiyonu olan sporcusu Fatih Çiçek, hedefinin Avrupa Şampiyonu olarak İstiklal Marşı'nı dinletmek olduğunu belirtti.
İşitme Engelliler Tekvando Kadın Milli Takımı sporcusu Selver Şeker de 2012'de başladığı tekvandoda 2013'te Bulgaristan'da Olimpiyat Şampiyonu, 2015'te Avrupa Şampiyonu, 2016 Dünya Şampiyonu olduğunu hatırlatarak, "Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var, hedefimiz yine her zamanki gibi şampiyon olmak. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Karate milli takımı antrenmanından görüntü
- Levent Aydemir'in açıklaması
- Nafia Kılıç'ın açıklaması
- Hakkı Ünal'ın açıklaması
- Fatih Çiçek'in açıklaması
- Selver Şeker'in açıklaması
- Tekvando milli takımın antrenmanından görüntüler
- Sporcuların toplu fotoğraf çekimi ve asker selamı vermesi

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