İşitme Engelliler Golf Milli Takımı seçmeleri Antalya'da başladı

İŞİTME Engelliler Golf Milli Takım seçmeleri Antalya'nın Serik İlçesi'nde başladı.Türkiye Golf Federasyonu tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü'nde başlayan İşitme Engelliler Golf Milli Takımı seçme kampına Antalya bölgesinden 15 işitme engelli sporcu katıldı. Türkiye Golf Federasyonu Golf Antrenörü Nükhet Nurdan Gürel, temmuz ayında Samsun'da yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılmak üzere Türkiye'de ilk defa kurulacak İşitme Engelliler Golf Milli Takımı için Antalya ve Samsun'da çalışmalara başlandığını söyledi.Golfçüleri 5 ayda olimpiyatlara hazırlayacaklarını aktaran Gürel, 3 gün önce başlayan kampa Antalya İşitme Engelliler Okulu'ndan 15 öğrenci ve 2 yardımcı hocanın katıldığını anlattı. Cuma gününe kadar seçmeleri yapacaklarını sonra da asıl takımla 5 ay antrenman yapacaklarını vurgulayan Güral, "İşitme Engelliler Golf Milli Takımı Türkiye'de ilk olacak. Bundan 6-7 yıl önce işitme engellilerle golf projesinde bir çalışmamız olmuştu. Onun dışında olimpiyatlara ilk kez katılacağız.Antalya'da işitme engellilerle ilgili 1 okulumuz mevcut. Orada da 40 kişilik bir nüfus var. Onlar arasından en iyi olanları, spor yapabilecek olanları buraya çağırdık. Onlar arasından da asıl takımımızı seçeceğiz. Ama bunu gerçekten yapmak isteyen, kendisini yetenekli bulan Antalya bölgesindeki işitme engellileri de çalışmalarımıza bekliyoruz" diye konuştu. Milli takım seçmeleri 27 Ocak'ta sona erecek.

FOTOĞRAFLI



