Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

İşitme Engelliler Bisiklet Türkiye Şampiyonası yapıldı

İŞİTME Engelliler Bisiklet Türkiye Şampiyonası Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yapıldı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Bisiklet Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta koşuldu. 1'i kadın...

İşitme Engelliler Bisiklet Türkiye Şampiyonası yapıldı
İŞİTME Engelliler Bisiklet Türkiye Şampiyonası Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde yapıldı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Bisiklet Türkiye Şampiyonası, Manavgat'ta koşuldu. 1'i kadın 16 sporcunun katıldığı şampiyona Herford Caddesi'ndeki 2.1 kilometrelik parkurda 12 tur atılarak yapıldı. Şampiyonda birinciliği Ercüment Boran, ikinciliği Recep Tatlıcılar, üçüncülüğü de Onur Kop kazandı. Şampiyona dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, "Burada dereceye girecek olan sporcular 18-30 Temmuz tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek" dedi.
Karakaya, böyle bir organizasyon yapmaktan memnun olduklarını belirterek, olimpiyatlar öncesinde milli takım kampının da Manavgat'ta yapılmasını beklediklerini kaydetti.
Şampiyonada üçüncü olan Onur Kop da Samsun'da düzenlenecek olan olimpiyatlara 133 gün kaldığını aktarırken, "Biz sporcu arkadaşlarımızla antrenmanlarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'miz için başarılı sonuçlar alacağız. Türk bayrağını gönderde dalgalandıracağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.