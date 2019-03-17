Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği çok önemli'
'Stresle baş edebilmede arkadaş desteği...
Yeni Zelanda’da iki camide katliam: 49 ölü 48 yaralı
Yeni Zelanda’da iki camide katliam:...

İşitme engelli Yasin Süzen'in hedefi olimpiyat

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - İŞİTME Engelliler Salon Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasin Süzen, "Dünya Atletizm Şampiyonası'nda normal atletlerle koşacağım. Şampiyonada Türk Milli Takımı'nda 4x400 metre bayrak...

İşitme engelli Yasin Süzen'in hedefi olimpiyat

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () -

İŞİTME Engelliler Salon Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasin Süzen, "Dünya Atletizm Şampiyonası'nda normal atletlerle koşacağım. Şampiyonada Türk Milli Takımı'nda 4x400 metre bayrak takımında yer alıp altın madalya kazanmayı hedefliyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyorum" dedi.
Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Salon Dünya Atletizm Şampiyonası'na 34 ülkeden sporcu katıldı. Şampiyonada Türk milli takımından Yasin Süzen, 400 metre yarışını 48.71 saniyeyle koşarak birinciliği elde etti. Saat 05.30'da gerçekleştirilen koşuda birinciliği elde eden Yasin Süzen, büyük sevinç yaşadı. Ödül töreninde altın madalyanın sahibi olan Yasin Süzen, Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.
ENKA Spor Kulübü sporcusu Yasin Süzen, antrenörü Salih Öztürk yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Yasin Süzen, "Temmuzda Almanya'da düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonası'nda yarışacağım. Ardından ekim ayında Katar'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda normal atletlerle koşacağım. Şampiyonada Türk milli takımında 4x400 metre bayrak takımında yer alıp altın madalya kazanmayı hedefliyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyorum. Olimpiyatta normal atletlerle yarışarak olimpiyatta koşan ilk işitme engelli sporcu unvanıyla madalya kazanmayı hedefliyorum" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328