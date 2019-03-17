İşitme engelli Yasin Süzen'in hedefi olimpiyat

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () -



İŞİTME Engelliler Salon Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasin Süzen, "Dünya Atletizm Şampiyonası'nda normal atletlerle koşacağım. Şampiyonada Türk Milli Takımı'nda 4x400 metre bayrak takımında yer alıp altın madalya kazanmayı hedefliyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyorum" dedi.

Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Salon Dünya Atletizm Şampiyonası'na 34 ülkeden sporcu katıldı. Şampiyonada Türk milli takımından Yasin Süzen, 400 metre yarışını 48.71 saniyeyle koşarak birinciliği elde etti. Saat 05.30'da gerçekleştirilen koşuda birinciliği elde eden Yasin Süzen, büyük sevinç yaşadı. Ödül töreninde altın madalyanın sahibi olan Yasin Süzen, Türk bayrağıyla fotoğraf çektirdi.

ENKA Spor Kulübü sporcusu Yasin Süzen, antrenörü Salih Öztürk yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Yasin Süzen, "Temmuzda Almanya'da düzenlenecek Avrupa İşitme Engelliler Şampiyonası'nda yarışacağım. Ardından ekim ayında Katar'da düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nda normal atletlerle koşacağım. Şampiyonada Türk milli takımında 4x400 metre bayrak takımında yer alıp altın madalya kazanmayı hedefliyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyorum. Olimpiyatta normal atletlerle yarışarak olimpiyatta koşan ilk işitme engelli sporcu unvanıyla madalya kazanmayı hedefliyorum" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)