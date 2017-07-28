Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa tahliye...
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa...
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası

İşitme engelli milli tekvandoculara, Bakan Osman Aşkın Bak'tan kutlama

ANKARA, () Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda bireysel pumse mücadelesinde altın madalya kazanan Ali Rıza Karaca ve kadınlar takım pumsede kürsünün zirvesine çıkan Kadınlar Tekvando Milli...

İşitme engelli milli tekvandoculara, Bakan Osman Aşkın Bak'tan kutlama

ANKARA, ()

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda bireysel pumse mücadelesinde altın madalya kazanan Ali Rıza Karaca ve kadınlar takım pumsede kürsünün zirvesine çıkan Kadınlar Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tekvandocular için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Osman Aşkın Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu kardeşlerimi gönülden kutlarım. Şanlı Bayrağımızın göndere çekilmesinde ve İstiklal Marşımızın okunmasında emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere antrenörlerimizi ve tekvando camiasını bize bu gururu yaşattıkları için tebrik ederim."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314