İşitme engelli milli tekvandoculara, Bakan Osman Aşkın Bak'tan kutlama

ANKARA, ()

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda bireysel pumse mücadelesinde altın madalya kazanan Ali Rıza Karaca ve kadınlar takım pumsede kürsünün zirvesine çıkan Kadınlar Tekvando Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tekvandocular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli tekvandocu kardeşlerimi gönülden kutlarım. Şanlı Bayrağımızın göndere çekilmesinde ve İstiklal Marşımızın okunmasında emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere antrenörlerimizi ve tekvando camiasını bize bu gururu yaşattıkları için tebrik ederim."