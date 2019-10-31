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İşitme engelli güreşçilerden Avrupa Şampiyonası’nda 10 madalya
ANKARA,() - İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nın ilk gününde 10 madalya kazandı. Belarus’ta düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçiler, ilk günü 2 altın, 3 gümüş ve...
SPOR 31.10.2019, 10:57
ANKARA,() - İşitme Engelliler Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nın ilk gününde 10 madalya kazandı.
Belarus’ta düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçiler, ilk günü 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı. Gençlerde Alihan Bayraktar ve Hakkı Bostancı altın madalya, Kadir Mert Türkmen ve Tolga Şimşek gümüş madalya, Fatih Cengiz ve Murat Mert ise İnan bronz madalya kazandı. Yıldızlarda ise Eren Uzun gümüş madalya; Mehmet Dölek, Kemal Yurt ve Mehmet Ali Dönmez ise bronz madalyanın sahibi oldu.
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|9
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|9
|15
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|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
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|9
|5
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|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
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|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
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|11
|8
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|11
|5