Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Işıl Alben: Gruplardan birinci çıkmak istiyoruz

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben, 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruplardan birinci çıkmak istediklerini söyledi. Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde, A...

Işıl Alben: Gruplardan birinci çıkmak istiyoruz
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben, 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruplardan birinci çıkmak istediklerini söyledi.
Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde, A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 'medya günü' etkinliğinde basın mensuplarına bir araya geldi. Takım kaptanı Işıl Alben, burada yaptığı açıklamada, önceki turnuvalarda genç oyuncuların önemli deneyimler edindiğini ve tecrübe konusunda kendilerini bir adım önde gördüğünü belirtti. Işıl Alben, "Hazırlıkların son virajındayız. Hazırlık dönemi güzel geçti. Geçen sene dünya şampiyonasında önemli bir tecrübe edindik. Umuyorum ki grubu istediğimiz yerde bitirerek sonrasında olimpiyatlara katılmak için vize alacağız. Önceki turnuvalarda genç arkadaşlarımız önemli tecrübeler edindi. Diğer takımlarda da jenerasyon değişikliği mevcut. Ligimizde takımlarında süreler alıp, çok ciddi katkı verdiler" dedi.
Fransa'nın Avrupa şampiyonasının favorilerinden biri olduğunu kaydeden tecrübeli basketbolcu, "Onları yenmeyi başardık. Diğer hazırlık maçlarında da İspanya ile kafa kafaya oynadık. Rusya ve Sırbistan'a karşı zorlandık. Orada bir fizik dezavantajımız var. Şu anki antrenmanlarla bunları çözmeye çalışıyoruz. Gruptaki rakiplerimiz fiziksel özellikler bakımından bize daha yakın takımlar. İtalya'yı yakından tanıyoruz. En etkili iki oyuncusu geçen sezon bizim ligimizde forma giydi. Gruplardan birinci çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Işıl Alben'in açıklamaları

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328