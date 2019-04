İş, sanat, moda, medya ve spor dünyasının yıldızları 13. Rotaract ödülleri ile taçlandı

İlham Kaynağı olan dernek 'Yüzümle Mutluyum Derneği' oldu

En iyi kısa film Dila Bulut'un

En iyi kalpli sporcu, ISEV Vakfı Kurucusu Gökhan İnler

En İyi Spor Ajansı

İSTANBUL,() - Rotaract Kulüpleri'ne üye olan 18-30 yaş arası binden fazla Rotaract'ın oylarıyla belirlenen "Yılın En İyileri", 21 Nisan Pazar gecesi Hilton Garden Inn Ümraniye'de gerçekleşen görkemli bir törenle ödüllerine kavuştu.

51 yıldır 184 ülkede, 10.584 kulüpte faaliyet gösteren 250.000'den fazla üyesi ile "Hizmet Yoluyla Dostluk" evrensel sloganıyla hareket eden Rotaract'lar dünyaya iyilik aşılamaya devam ediyor. Topluma hizmet için projeler üreten 18 ila 30 yaş arasındaki genç kadın ve erkeklerin, toplumun sorunlarına duyarlı olmasını ve liderlik potansiyeli kazanmasını; aynı zamanda bireyler arasında dostluk ve anlayışın geliştirilmesini, Uluslararası dostluk bağlarını kuvvetlendirmeyi amaçlayarak, insana, doğaya, canlılara faydalı işlere imza atmaya devam ediyor.

Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda harekete geçen, engelsiz bir dünya için tüm engellerle savaşan, doğanın ve doğal kaynakların korunması için çalışan, toplumu bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunan gençler topluluğu, aynı amaç uğruna çalışanları ödüllendirdi.

ZİHİNSEL ENGELLİLERDEN ÖZEL PERFORMANS

2420'inci bölge üyelerinin düzenlediği ve Vahe Kılıçarslan'ın sunucusu olduğu 13. Rotaract Ödül Töreni'nde açılış konuşmasında ev sahibi Cadddebostan ve Gayrettepe Rotaract Kulüpleri başkanları, Rotary ve Rotaract ailesi üyelerine ve konuklara geceye katılımları için teşekkür ettiler. Bu önemli gecede; zihinsel engelli iki genç gösterdikleri dans performansı ile ayakta alkışlandılar.

Başkanların ardından söz alan 2420. Bölge Rotaract Temsilcisi Sezgi Güllü Erciyestepe, Rotaractların "Hizmet Yoluyla Dostluk" evrensel sloganıyla 51 yıldır topluma hizmet ettiğini belirterek "yapılan projelerimiz uluslararası alanda da ödüllendiriliyor ve büyük ses getiriyor. Çocuklarımız, yaşlılarımız ve tüm yardıma ihtiyacı olanlar için daha güzelini hedefliyor çabalıyor çalışıyoruz" dedi.

Ödül töreninde söz alan Rotary 2420. Bölge Guvernörü Hasan Akbayrak ise "Rotaract kardeşlerimizin düzenlediği Rotaract Ödül töreni etkinliği bizler için çok heyecan verici. Çünkü bu yıl 13 . yapılan bu ödül töreni ile genç yürekler; mesleki yaşamlarında ağır yükler omuzlayan, ilham kaynağı olan sanatçıları onurlandırıyorlar" dedi.

'YÜZÜMLE MUTLUYUM DERNEĞİ' İLHAM KAYNAĞI OLDU

Geçen sene Gayrettepe Rotaract Kulübü önderliğinde başlayan yolculuklarında kısa bir süre içinde yaptığı çalışmalarla Uluslararası boyutta dikkat çeken Yüzümle Mutluyum Derneği, yüzünde doğuştan şekil bozuklukları bulunan insanların toplumca dışlanmasına engel olan projeleri nedeniyle İlham Kaynağı Olan Dernek ödülüne layık görüldü.

EN İYİ KISA FİLM ÖDÜLÜ SAHİBİ DİLA BULUT, ÖDÜLÜNÜ TIKAD BAŞKANI ANNESİ NİLÜFER BULUT İLE BİRLİKTE ALDI

Dila Bulut, New York Film Akademi'de aldığı eğitim üzerine Türkiye'de çektiği filmi ile başarılarına devam ediyor. Senaryosunu yazıp yönettiği "Aries" filmi nedeniyle ödüllendirilen Av. Dila Bulut, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut ile sahneye çıktı ve ödülünü annesi ile birlikte aldı. Nilüfer Bulut yaptığı açıklamada "Çocuklarınızın sevdiği işleri yapmasına müsaade edin" dedi.

ISEV VAKFI KURUCUSU BAŞAKŞEHİRLİ FUTBOLCU GÖKHAN İNLER EN İYİ SPORCU SEÇİLDİ

İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) Kurucusu Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler en iyi sporcu seçildi. Sokak canlıları için yaptığı çalışmalar ve hazırladığı kamuspotu ile dikkatleri çeken Gökhan İnler, M.Başakşehir-Ç.Rizespor maçı nedeniyle törene katılamazken, tecrübeli futbolcunun ödülünü temsilcisi Bilfer Budak aldı. Bilfer Budak yaptığı açıklamada; insanlığa ve tüm canlılara el atacak her türlü çalışma içinde yer alabileceklerini ve rotaractlar ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Gecede Vakıfbank en iyi spor takımı seçilirken, Demirören Haber Ajansı () Spor Servisi en iyi spor ajansı oldu. Spor Müdürü Uğur Demirkırdı ödülünü alırken yaptığı kısa konuşmada; "Sizler başarılı işlere imza attığınız sürece, insanlara, canlılara, doğaya faydalı olan projeler ürettiğiniz sürece bizler de bu çalışmaları kitlelere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

İş, sanat, moda, medya ve spor dallarında yılın en iyileri şöyle belirlendi:

-Meslek Hizmet Ödülü: Zafer Ergin

-İlham Kaynağı Olan Dernek: Yüzümle Mutluyum Derneği

-En İyi Kadın Dizi Oyuncusu: Ezgi Eyüboğlu Yıldırım

-En İyi Erkek Dizi Oyuncusu: Cemal Hünal

-En İyi Aksiyon Dizi Oyuncusu: Kaan Yıldırım

-Unutulmaz Dizi Oyuncusu: Engin Benli

-En İyi Dizi: Çukur

-En İyi Fotoğraf Sanatçısı: Mehmet Turgut

-En İyi Senarist: Gani Müjde

-En İyi İş İnsanı: Ersin Özince

-En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu: Nazan Kesal

-En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu: Hakan Yılmaz

-En İyi Tiyatro Oyunu: Küllerin Arasından

-İlham Kaynağı Olan Tiyatro Sanatçısı: Haldun Dormen

-İlham Kaynağı Olan Erkek Ses Sanatçısı: Gökhan Türkmen

-En İyi Komedyen: Kaan Sekban

-En İyi Moda Tasarımcısı: Muammer Ketenci

-En İyi Kadın Ses Sanatçısı: Melis Danişmend

-En İyi Erkek Ses Sanatçısı: Deha Bilimler

-En İyi Rap Şarkıcısı: Kolera

-En İyi Çıkış Yapan Rapçi: Motive Maze- Tolga Can Serbes

-En İyi Çıkış Yapan Şarkı: Mary Jane-Burry Soprano

-En İyi Cover Şarkısı: Su Soley-Drama Köprüsü

-En İyi Müzik Grubu: Gripin

-En İyi Müzik Girişimi: M.O.B Entertainmet

-En İyi Sporcu: Gökhan İnler

-En İyi Spor Takımı: VakıfBank Spor Kulübü

-En İyi Spor Ajansı: Demirören Haber Ajansı

-En İyi Kısa Film: Aries - Dila Bulut

-En İyi Şef: Yağız İzgül

-En İyi Ressam: Ahmet Güneştekin

-En İyi Radyo Programı: Ali Bilal Bal

-En İyi Restaurant: Mükellef Karaköy

-En İyi Dergi: Kafkaokur

-En İyi Bale Gösterisi: Üç Silahşör

-En İyi Eğitimci: Hasan Çağatay Elma

-En İyi Tv Yapımcısı ve Program Sunucusu: Vahe Kılıçarslan

-En İyi Tv Kanalı: NTV

