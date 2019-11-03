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Ironman 70.3 Turkey yarışları başladı
ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Ironman 70.3 Turkey yarışları başladı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen ve 84 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele ettiği Ironman 70.3 Turkey, Kadriye Beach Park sahilinden saat...
SPOR 03.11.2019, 10:09
ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Ironman 70.3 Turkey yarışları başladı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen ve 84 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele ettiği Ironman 70.3 Turkey, Kadriye Beach Park sahilinden saat 08.00'de yüzme etabıyla başladı. Sporcular yüzme etabının ardından bisiklet etabına geçti.
Yarışmanın startını Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya birlikte verdi. Yerli ve yabancı çok sayıda sporseverin takip ettiği yarışma toplam 113 kilometrelik yüzme, ardından EXPO 2016 alanında bisiklet yarışı ve sonrasında The Land of Legends'daki koşu etabıyla sona erecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yüzme etabı başlangıcından görüntüler
- Denizden çıkışlar
- Bisiklete biniş ve yarışlar
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen ve 84 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele ettiği Ironman 70.3 Turkey, Kadriye Beach Park sahilinden saat 08.00'de yüzme etabıyla başladı. Sporcular yüzme etabının ardından bisiklet etabına geçti.
Yarışmanın startını Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya birlikte verdi. Yerli ve yabancı çok sayıda sporseverin takip ettiği yarışma toplam 113 kilometrelik yüzme, ardından EXPO 2016 alanında bisiklet yarışı ve sonrasında The Land of Legends'daki koşu etabıyla sona erecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yüzme etabı başlangıcından görüntüler
- Denizden çıkışlar
- Bisiklete biniş ve yarışlar
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açık
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