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İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü O'Neill: "Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri Grubu'nu 4'üncü bitirmesi şok verici"

Türkiye A Milli Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendi. Maçtan sonra konuşan İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takım Teknik Direktörü Martin O'Neill, iyi bir müsabaka oynadıklarını söyledi.  İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takım...

İrlanda Cumhuriyeti Teknik Direktörü O'Neill: "Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri Grubu'nu 4'üncü bitirmesi şok verici"

Türkiye A Milli Takımı, özel maçta İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendi. Maçtan sonra konuşan İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takım Teknik Direktörü Martin O'Neill, iyi bir müsabaka oynadıklarını söyledi. 
İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takım Teknik Direktörü Martin O'Neill, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu bugün bir kez daha sahada gösterdiğini söyledi. Martin O'Neill, “Kendi açımızdan ilk yarıyı değerlendirecek olursak, bizim oyunun en iyi gol pozisyonuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Oyunun içerisinde bir penaltı pozisyonu verilebilir mi? Verilemez mi? Bir daha izlemem gerekir ama o pozisyonda belki bir penaltımız olabilirdi" dedi. 
Duran toptan gol yedikleri için üzgün olduklarını sözlerine ekleyen Martin O'Neill, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Biz bunu antrenmanlarda da çalışmıştık. Ama futbol oyunu bu. Maç esnasında olabilir böyle şeyler. Türkiye'nin top hakimiyetini beğendim. Kendi takımımı yorumlayacak olursam, kendi oyuncularımın performansını beğendim. Sonuçta baktığınız zaman bazı oyuncularımız ilk defa bir arada oynadılar. Bu maçta onların da iyi performans gösterdiklerini düşünüyorum. Türkiye'yi tekrar tebrik ediyorum."
TÜRKİYE'DE TAKİP ETTİĞİ OYUNCU VAR MI?
Türkiye'de tanınan bir teknik direktör olduğu, burada bir kulübü takip edip etmediği ve beğendiği bir sporcunun olup olmadığı şeklindeki bir soruya ise Martin O'Neill, şu yanıtı verdi: 
"Öncelikle yorumlarınız için teşekkür ederim. Baktığınız zaman son 20-30 yıl içerisinde Türkiye futbolu olumlu bir gelişim göstermiştir. Ben kendi hatıralarımdan örnek verecek olursam, ben de İrlanda Milli Takımı ile birlikte Türkiye'ye maça geldiğimde maçtan 3 saat önce stadın dolu olduğunu hatırlıyorum. Burada gerçekten de Türk taraftarları tebrik ediyorum. Çünkü, her zaman takımlarını destekliyorlar. Yenilse de kazansa da takımlarının arkasındalar ve destekliyorlar. Baktığınız zaman Dünya Kupası eleme aşamasında Türkiye'nin grubu 4'üncü bitirmesi hepimiz için şok verici bir sonuçtu. Çünkü, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki ileriki turnuvalarda Türkiye Milli Takımı, Avrupa futbolunda, dünya futbolunda çok iyi yerlere gelir. Zaten o kapasiteye sahip. Benim şu anda İrlanda Milli Takımı'nda önemli görevlerim var. Şu an oraya odaklanmış durumdayım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Martin O'Neill'ın açıklamaları

Haber: Süleyman EKİN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-

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