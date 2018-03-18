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İrfan Can Kahveci: "Mossoro'nun oyundan çıkışı bizi bozdu"

İSTANBUL, () Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, yayıncı kuruluşa konuştu. Mücadeleye iyi başladıklarını...

İrfan Can Kahveci: "Mossoro'nun oyundan çıkışı bizi bozdu"

İSTANBUL, ()

Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, yayıncı kuruluşa konuştu.
Mücadeleye iyi başladıklarını vurgulayan İrfan Can, "Kendi oyunumuzu gösterdik ve golü de bulduk. İster istemez biraz geri çekildik. Beşiktaş da çok iyi bir takım. Mahmut (Tekdemir) ağabey ile elimizden geleni yaptık, çok koştuk. Mossoro'nun sakatlığı bizi bozdu diyebilirim ama yerine giren de elinden geleni yaptı. 10 kişi kaldıktan sonra rakip yandan ortalarla geldi ama net bir pozisyon bulamadı. Bazen böyle maçlarda böyle galip gelirsiniz" dedi.

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