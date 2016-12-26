Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...
Dolar yılın son haftasına 3.5107 lira ile başladı
Dolar yılın son haftasına 3.5107...

İrfan Can Kahveci Medipol Başakşehir'de

İSTANBUL, () - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi transfer etti. Medipol Başakşehir Kulübü yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nde forma giyen İrfan Can...

İrfan Can Kahveci Medipol Başakşehir'de

İSTANBUL, () - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi transfer etti.

Medipol Başakşehir Kulübü yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nde forma giyen İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. 21 yaşındaki futbolcunun, 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz devre arasının ilk transferini gerçekleştirdi. 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu’nda başlayan İrfan Can, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. Gençlerbirliği A Takımı’yla da, 27 Nisan 2012’de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor’a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği’nin altyapı takımı olan Hacettepe’ye gönderildi. Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe’nin 2. Lig’e yükselmesine katkıda bulunan İrfan, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı. Ligin ikinci yarısında 77 numaralı formamızı terletecek yeni futbolcumuz İrfan Can Kahveci’ye ailemize hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz."

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55