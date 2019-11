İrfan Can Kahveci'den Başakşehir'e kötü haber

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in geçen cumartesi Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu. Turuncu-lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama olan oyuncunun en az 2 hafta forma giyemeyeceğini bildirdi.

Medipol Başakşehir konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir."

MİLLİ MAÇLARDA DA FORMA GİYMESİ ZOR

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım'da İzlanda, 17 Kasım'da da Andorra ile oynayacağı karşılaşmalarda İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı dolayısıyla forma giymesinin zor olduğu belirtildi.



​