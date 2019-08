İrfan Buz: Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör İrfan Buz, sezon sonunda yüzde 100 şampiyon olacaklarına inandıklarını belirterek, 8 numara pozisyonuna bir transfer daha yapmak istediklerini belirtti.Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, hafta sonu deplasmanda oynanacak Gümüşhanespor maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlk olarak Bolu ve Erzurum kamplarını değerlendiren Buz, “Hazırlık dönemine ilk önce Samsun’da başladık. Ardından Bolu’da iyi bir kamp dönemi geçirdik. Onun akabinde Samsun’a gelip, ardından da Erzurum’a gittik. Sezon başında yönetimimiz ile birlikte transferlere girdik. İstediğimiz transferleri de şu ana kadar yaptık. 7 tane transfer yaptık. Samed Hakan Kılıç da transfer sayılabilir. 24 kişiye de kadroyu düşürdük. Geçen senenin kadrosu çok şişkin olduğu için bu konuma getirdik. Bu kadro ile birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bolu’daki hazırlık döneminde oynadığımız müsabakalara çok fazla bakmamamız gerekiyor. Erzurum’da fiziksel yüklemeler çok ağırdı. Orada müsabakaları oynadığımızda futbolcularımız zorlandı. Van Büyükşehir Belediyespor maçında istediğimizi sahaya yansıtabildik” dedi."ORTA SAHAYA BİR TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"8 numara pozisyonuna bir transfer yapmak istediklerini ifade eden İrfan Buz, “Biz bu ligde kapanan takımlara karşı oynamak zorundayız. Onun için hazırlık maçlarımız 2’nci ve 3’üncü lig takımları oldu. Bir tane 8 numara transferini gerçekleştirmek istiyoruz. Yönetimimiz de bu konu ile ilgili yoğun bir çalışmaya girdi. Onu da aldıktan sonra ilk müsabakamız olan Gümüşhane’ye gidip 3 puanı alarak Samsun’a dönmek istiyoruz” diye konuştu."ŞAMPİYONLUĞA YÜZDE 100 İNANIYORUM"TFF 2’nci Lig’de yer aldıkları Beyaz Grup'ta zorlu rakiplerin olduğunu belirten Buz, "Diğer grubuma baktığımız zaman bizim grup daha zorlu bir grup olduğunu görebiliyoruz. Ama bu bizim için konsantrasyonumuzu çok yüksek olmasını sağlayabilir. O yüzden geçen seneki durumdan ders alarak, analiz yaparak, takımdaşlık, birlik, beraberlik, bunun içerisinde savaşmak, bu armayı da gururla, istekle ve aidiyet duygusunu çok yüksek tutarak gitmemiz gerekiyor. 7 tane tecrübeli oyuncu aldık. Burada da 14 tane oyuncu vardı. İskeleti de çok fazla bozmayacaksınız. Ben buna karşıyım. Çünkü geçen sene de ne olursa olsun 73 puan alındı. Şampiyon olabilmek için puan ortalamanız 2 olması gerekiyor. Dolayısıyla bu doğruların üzerine gitmek gerekiyor. Bunları çalışarak futbolcu kardeşlerimizin yapacağına inanıyorum. Kendi hedeflerim de var. Ben bu şehri burada tanıdım ve sevdim. Bu armanın ne kadar değerli olduğunu kendi futbolcularıma anlatıyorum. Kendim yaşıyorum. Biz elimizden gelen her şeyi yapıp büyük resme bakarak şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Zorlu olacağını da biliyorum. Önemli olan burada bizim ne yapabileceğimiz. Siz eylemin içerisinde ne yapabilirsiniz ona bakacaksınız. Biz şu anda müsabaka müsabaka gidiyoruz. Fokuslanmak için her zaman önümüzdeki rakibe bakmamız gerekiyor. Şu anda bizim tek düşüncemiz Gümüşhanespor’dur” şeklinde konuştu."ALTYAPIYA ÇOK ÖNEM VERİYORUM"Gençlere çok önem verdiğinin altını çizen İrfan Buz, “Altyapıdan orta saha oyuncusu Özcan ve kaleci Akın’ı A takıma aldım. Ben burada gençlere mesaj vermek istiyorum. ‘Bakın arkadaşlar gözlerimiz sizin üzerinizde, çalışın sizi mükafatlandıracağız.’ Benim için yaş hiç önemli değil. Önemli olan buradaki değerleri yükseltmek. Onun için onlara bu fırsatı veriyoruz. Diğer arkadaşlarımıza da bunları vermek istiyorum. Kadroyu şişkin tuttuğumuz zaman, burada 30 kişi olduğu zaman gençleri de alarak 32 yaptınız. O zaman siz o gençlere önem veremezsiniz. O yüzden de kadro planlaması önemli. Bir takımın değerleri önemli. Özellikle de Samsunspor’un. Ben bunları futbolcularıma anlatmaya çalışıyorum. Bu arma kolay kolay taşınmaz. Ben ikinci ligde olsam dahi bu giydiğim armanın ağırlığını bilmem gerekiyor. Futbolcularımıza bunları anlatmaya çalışıyorum. Takım olmak için de uğraş veren futbolcularımız var. Geçen seneden de tabi takımda kalan oyuncuların da en büyük arzusu şampiyon olabilmek” dedi.Bütün takımlara saygı duyarak oynayacaklarını belirten İrfan Buz, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Bu sene herkes her şeyi geriye atacak. Bu sene sadece Samsunspor düşünülecek. En başta aileniz vardır ama her şeyi bırakacaksınız. Ne olursa olsun kendinizi biraz geriye atıp hedefinize Samsunspor’u yazacaksınız. Bu bizim için çok önemli. Çünkü buraya odaklandığınız zaman özgüvende gelecektir. Kaliteniz o dönemlerde ortaya çıkar. O yüzden bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. 1-0 öne geçtiğiniz de bu sakinliği ve sükuneti korumanız gerekiyor. Bu özgüven, ayaklar ve tecrübe ile alakalı. Biz bir gol attıktan sonra ikinin üzerine gideceğiz, üçün üzerine de gideceğiz. Ama baskılı, coşkulu ve aynı zamanda da dengeli gideceğiz. Çünkü kontratağa yakalanmamak için önlem alacağız. Hangi ligde olursa olsun bir şey yapmak zorundasınız. Siz rakibinize karşı saygı duymak zorundasınız. Eğer saygı duymazsanız, saygı alamazsanız. Gittiğiniz zaman iyi konsantre olmanız gerekiyor. Karşınızda amatör takım da olsa iyi hazırlanmak zorundasınız. O yüzden mental anlamında bunu futbolcularımla konuşarak, ben de kendim yaşıyorum bunu. Biz şuanda çok iyi bir ortamdayız. Bunu Yüksel Yıldırım ve başkanımız İsmail Uyanık sağladı. Ama giydiğimiz forma ve arma çok önemli. Karşındaki insana karşı saygı duyacaksınız. Bazen kupa maçlarında bakıyoruz 3’üncü lig takımları Süper Lig takımlarını zaman zaman zorlayabiliyor ya da yenebiliyor. Geçen sene TFF liginde oynayan Ümraniyespor, kupa maçında yarı finale kadar çıkabiliyor. Demek ki iyi konsantre olmanız gerekiyor. Ama bu seneböyle bir lüksümüz yok. Geçen sene bu takım çıkmadı bu sene çıkmak istiyor. Ama bu inancı da doldurarak, çalışarak ve karşı rakibe saygı duyarak yapmak durumundasınız.”