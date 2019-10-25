İrem Yaman, G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası biletini aldı

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ - ANKARA /





Türkiye Tekvando Federasyonu'nun milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiği seçme müsabakasını İrem Yaman kazandı. Yaman böylece 57 kiloda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda kota mücadelesine çıkmaya hak kazandı.



Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya seyirciler yoğun ilgi gösterdi. İlk yarısı 5-5 eşitlikle sonuçlanan müsabakanın 2. raundunu, İrem Yaman 12-9 üstün tamamlarken, Hatice Kübra İlgün son 30 saniyede skoru 13-13 yaparak normal süresi eşitlikle biten maçı "altın vuruşa" taşıdı. Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Yaman, maçı 15-13 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele etme hakkı kazandı.



Şampiyona 1-3 Kasım tarihlerinde İtalya'nın Bari kentinde yapılacak.