İranlı güreşçiler Türkiye'ye gönderilmiyor

İran takımlarının Türkiye'ye gelişi, İran Spor Bakanlığı'nın talimatı üzerine lağvedildi

Ekber KARABAĞ / TAHRAN /

İran, Türkiye'de düzenlenecek Uluslararası Vehbi Emre ve Yaşar Doğu Güreş Turnuvaları'na katılmayacağını bildirdi.

Bu ay içinde düzenlenecek her iki turnuvaya katılmaya hazırlanan İran takımlarının Türkiye'ye gelişi, İran Spor Bakanlığı'nın talimatı üzerine lağvedildi.

Bakanlığın neden böyle bir karar aldığına ilişkin ise ayrıntı verilmedi.

İran Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Yetkili mercilerin karşı çıkması nedeniyle 4-5 Mart tarihlerinde yapılacak Uluslararası Vehbi Emre Turnuvası ile 12 Mart'ta düzenlenecek Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'na gidilmeyecek" denildi.