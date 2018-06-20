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İran - İspanya: 1-0

KAZAN,() STAT: Kazan  HAKEMLER: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa  İRAN: Beiranvand- Pouraliganji, Hosseini, Hajsafi (Dk. 69 Mohammadi), Rezaeian, Ebrahimi, Ansarifard (Dk. 75 Jahanbakhsh), Amiri (Dk. 86 Ghoddos), Ezatolahi, Taremi, Azmoun İSPANYA:...

İran - İspanya: 1-0

KAZAN,()

STAT: Kazan 
HAKEMLER: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa 
İRAN: Beiranvand- Pouraliganji, Hosseini, Hajsafi (Dk. 69 Mohammadi), Rezaeian, Ebrahimi, Ansarifard (Dk. 75 Jahanbakhsh), Amiri (Dk. 86 Ghoddos), Ezatolahi, Taremi, Azmoun
İSPANYA: De Gea- Carvajal, Pique, Ramos, Alba, Busquest, Iniesta (Dk. 71 Koke), Silva, Isco, Vazquez (Dk. 79 Asensio), Diego Costa (Dk 89. Rodrigo)
GOLLER: Dk. 54 Diego Costa (İspanya)
SARI KARTLAR: Amiri, Ebrahimi (İran)

2018 Rusya Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde İspanya, İran'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 4'e yükselterek 3 puanda kalan İran'ın önüne geçti. İspanya'nın tek golü 54'üncü dakikada Diego Costa'dan geldi. İspanya, grubun son maçında Fas ile karşılaşacak. İran'ın rakibi ise Portekiz olacak.
23'üncü dakikada gelişen İspanya atağında ceza sahasına girmeden kaleyi yoklayan David Silva'nın şutunu kaleci Alireza Beiranvand kurtardı.
45'inci dakikada David Villa, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği etkili şut defanstan döndü. 
Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 
50'nci dakikada İspanya gole çok yaklaştı. Sergio Busquets'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu kaleci Alireza Beiranvand kurtardı. 
54'üncü dakikada İspanya golü buldu. İniesta'nın pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Diego Costa, yaşanan karambolde topu ağlara gönderdi. 1-0
82'nci dakikada İran beraberlik golüne çok yaklaştı. Sol kanattan atak geliştiren İran'da Amiri'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Taremi kafa vuruşunu yaptı ancak top üsten auta çıktı.
Mücadeleyi İspanya 1-0 kazandı.


 

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