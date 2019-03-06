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İran'da iki madalya

TAHRAN () - Uluslararası Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününde Türk atletler iki birincilik daha kazandı.  Tahran'da iki gün süren İran Uluslararası Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye toplam altı birincilikle yarışmaları tamamladı....

İran'da iki madalya

TAHRAN () - Uluslararası Salon Atletizm Şampiyonası'nın son gününde Türk atletler iki birincilik daha kazandı. 
Tahran'da iki gün süren İran Uluslararası Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye toplam altı birincilikle yarışmaları tamamladı. Müsabakaların ikinci gününde heptatlonda Yunus Pehlevan 4894 puanla ilk sırayı alırken, yüksek atlamada da Kadriye Aydın 1.81 atlayarak şampiyonluğu elde etti.
Bir gün önce 1500 metrede birinci olan Burcu Subatan, 800 metrede de 2:14.78 koşup ikinci sırayı aldı. Ayrıca İslam Taşçı, 3000 metre mücadelesinde 9:05.00 ile üçüncü olurken, yüksek atlamada da Enes Talha Şenses 2.10 ile podyumun üçüncü basamağına çıktı.
Diğer yarışmalarda Oğuz Akgül 400 metrede 48.54 ile dördüncü, Mustafa Helvacı 800 metrede 1:56.33 ile dördüncü, Muammer Demir uzun atlamada 7.24 ile beşinci, Alperen Karahan da güllede 18.03 ile dördüncü sırayı elde etti.
Türkiye takımı, İran'da müsabakaları beş birincilik, bir ikincilik, üç de üçüncülük görerek toplam dokuz podyumla tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)

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