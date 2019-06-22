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İpek Soylu Portekiz’de finalde

İSTANBUL, () - Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz’de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Figueira Da Foz tenis turnuvasının yarı finalinde 5 numaralı seribaşı Norveçli Ulrikke Eikeri’yi 6-0 ve 7-5’lik setlerle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. İpek...

İpek Soylu Portekiz’de finalde

İSTANBUL, () - Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz’de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Figueira Da Foz tenis turnuvasının yarı finalinde 5 numaralı seribaşı Norveçli Ulrikke Eikeri’yi 6-0 ve 7-5’lik setlerle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
İpek Soylu, bu sonuçla birlikte teklerde bu sezon 4’üncü finaline çıkacak. Soylu, daha önce ikisi Mısır biri de Tayland’ta olmak üzere, oynadığı üç final karşılaşmasından da galip ayrılarak şampiyonluk yaşamıştı.
SET KAYBETMEDİ
İpek Soylu, Figueria Da Foz Tenis Turnuvası’nda oynadığı 4 maçta da set kaybetmedi. Soylu, ilk turda Japon Moyuka Uchijima’yı, son 16 turunda Çek raket Karolina Berankova’yı, çeyrek finalde de Alman Katharina Hobgarski’yi de 2-0’lık skorlarla geçmeyi başarmıştı. İpek Soylu’nun yarın oynanacak final mücadelesindeki rakibi, Katherine Sebov - Oceane Dodin karşılaşmasının galibi olacak.

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