Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

İpek Soylu İsrail'de çiftlerde şampiyon 

İSTANBUL,() Uluslararası Tenis Federesyonu (ITF) tarafından İsrail'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada milli sporcu İpek Soylu, Hırvat Partneri Silvia Njiric'le birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu. İsrail'in Akko kentinde...

İpek Soylu İsrail'de çiftlerde şampiyon 

İSTANBUL,()

Uluslararası Tenis Federesyonu (ITF) tarafından İsrail'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada milli sporcu İpek Soylu, Hırvat Partneri Silvia Njiric'le birlikte çiftler kategorisinde şampiyon oldu.
İsrail'in Akko kentinde düzenlenen W25 Akko turnuvasının çiftler finalinde temsilcimiz İpek Soylu ortaklık kurduğu Silvia Njiric'le birlikte Shelly Bereznyak (İsrail)- Yekaterina Dmitrichenko (Kazakistan) ikilisiyle karşılaştı. Korttan 6-2, 6-0'lık setlerle 2-0 galip ayrılan İpek-Njiric çifti mutlu sona ulaştı. İpek bu galibiyetle bu senenin 4'üncü, profesyonel kariyerinin ise 21'inci çiftler şampiyonluğunu elde etti.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328