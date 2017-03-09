IOC Olimpiyat madalyasını geri istedi

Ercan ATA - ANKARA /

Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası geri alınıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 3 Mart 2017 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)'a gönderdiği yazıda, Aslı Çakır Alptekin'in Londra Olimpiyatları'nda 1500 metre yarışmasında kazandığı altın madalyayı doping nedeniyle diskalifiye edildiğini ve madalyanın geri iadesi istenildiği bildirildi.

2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 1500 metrede altın madalya kazanan Alptekin'in biyolojik pasaportundaki verilerde sapmalar bulunduğunu TAF'a bildirmiş ve gerekli cezanın uygulanmasını istemişti. Türkiye Atletizm Federasyonu sporcuya ceza vermemişti. Bu gelişme üzerine Uluslararası Atletizm Birliği (IAAF) CAS'a başvurmuş ve CAS Alptekin'i 8 yıl müsabakalardan men etmişti.

8 yıl ceza alan Aslı Çakır Alptekin Anti Doping Ajansı (VADA) ile yapmış olduğu gizlilik anlaşması sonrası, cezası 4 yıla indirilmişti. 4 yıllık cezasını çeken Alptekin'e gelen resmi yazıda, 17 Ocak 2017 tarihinden itibaren yarışabilir denmişti. Ancak, doping resmileşince IOC madalyanın iadesi için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesine yazı göndererek 'madalyayı geri alın' dedi. Yazı Türkiye Atletizm Federasyonu'na gönderildi. Federasyon, sporcudan madalyayı alarak geri gönderecek.

