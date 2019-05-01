IOC boksa el attı, görev Lalovic'in

2020 Tokyo Olimpiyatlarında boks ile ilgili bütün işlemler için rapor hazırlanıyor

Kota alan boksörler olimpiyatlara gidecek, AIBA yönetimi ise IOC tarafından tanınmıyor

Ercan ATA, Ankara

2020 Tokyo Olimpiyatlarında boks ile ilgili bütün işlemi kendi üzerine alan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) bu çalışmayı yapmak için yönetim kurulu üyesi Sırp Nenad Laloviç'i görevlendirdi.

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) hakkında; yönetim şekli, etik ve finans konularında inceleme başlatan IOC yaptığı açıklamada 2020 Tokyo Organizasyon Komitesi ile AIBA arasındaki resmi iletişimin yanı sıra bilet satışları, eleme sistemi, turnuva programının da yer aldığı olimpiyatların boksla ilgili hazırlıklarının dondurulduğunu açıkladı.

IOC, yaşanan olumsuzluklara rağmen branşın zedelenmemesi ve sporcuların olimpiyatlardaki geleceğinin garanti altında olduğunu ifade etti. Bu gelişme üzerine AIBA Başkanı Özbek Gafur Rahimov istifa etti ve yerine Faslı bir boks otoritesi olan Muhammed Mostahsane geçici olarak AIBA başkanı oldu.

IOC yönetimi karar alarak AIBA yönetimini tanımazken 2020 Tokyo Olimpiyatlarında boks ile ilgili bütün işlemi kendi üzerine aldı. IOC Yönetimi bu konuyla ilgili çalışmanın ilk toplantısını 22 Mayıs'ta Avustralya'da yapacak. IOC bu çalışmayı yürütmek için ise yönetim kurulu üyesi Sırp Nenad Laloviç'i görevlendirdi. Lalovic bu süreçte hazırlayacağı raporu ve Tokyo Olimpiyatlarına kadar boks branşında yapılması gerekenleri yönetime sunacak.

Bu arada kota alan boksörlerin olimpiyatlara gitmesinde bir sıkıntı yaşanmayacak.