IOC Başkanı Thomas Bach: Spora bir araba veya başka bir ürünmüş gibi bakıyorlar

ANKARA /

Avrupa Olimpiyat Komiteleri'nin (EOC) 48'inci Genel Kurulu için Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, kurulda Avrupa spor modelinin değerlerine saldırıldığı ve bu modelin korunması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

Thomas Bach, spor yoluyla daha iyi bir dünya kurma misyonunu gerçekleştirmek için birlik, siyasi tarafsızlık ve dayanışmanın gerekli olduğunu belirtiken, yürütülen tüm çalışmalarda Olimpiyat Anlaşma'ya bağlı kalmanın önemini hatırlattı. IOC'den sürekli destek sözü veren ve paranın sadece dayanışma, evrensellik ve tarafsızlığa ulaşmak için bir araç olduğunu hatırlatan Bach, Avrupa spor modelini korumak için delegelere çalışmaya devam etmeleri gerekliliği mesajını vererek şunları söyledi:

"Ulusal Olimpiyat Komiteleri, IOC ve Olimpiyat Oyunları para kazanmak için orada değil. Olimpik hareket, değer bazlı bir organizasyondur ve bizler evrensel rekabet misyonumuzu barışçıl bir şekilde yerine getirmek için varız. Para kendi içinde bir son değildir, dayanışma, evrensellik ve tarafsızlığa ulaşmanın aracıdır. Bu eşsiz Avrupa spor modelinin korunması gerekiyor. Sadece savunmak için değil, Avrupa spor modelini tanıtmak için çabalarınızı sürdürün. Bu sadece Avrupa'daki spor örgütlenmesinden daha derine iniyor, çünkü bazıları bizim değerimize saldırıyor, spora bir araba veya başka bir ürünmüş gibi bakıyorlar. "

Genel kurulda ayrıca, Türkiye'den Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve EOC Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat da yer aldı.