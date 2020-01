İnternet ve sosyal medyada öne çıkan günün spor haberleri

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor taraftarı Sudenaz Çınar (10), son 3 senedir sarı-kırmızılı ekibin hiçbir iç saha maçını kaçırmıyor. Kapalıkale Taraftar Grubu Bünyesindeki Kaos Tayfa'nın mensubu Sundenaz'a tribün arkadaşları, 'Kaos'un Prensesi' diye sesleniyor.Kayseri'de ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Çınar, metal aksesuar tasarımı yapan babası Gökhan Çınar'dan aldığı Kayserispor aşkıyla, 3 senedir takımının tüm iç saha maçlarını tribünden izliyor. Sudenaz'a zaman zaman kardeşi Sümeyye (8) de eşlik ediyor. Fırsat buldukça deplasman maçlarına da gittiğini belirten Sudenaz Çınar, en son Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadıkları deplasmanda tribünde olduğunu söyledi."BANA 'KAOSUN PRENSESİ SUDENAZ' DİYORLAR"Tribün sevgisini, babası ve tribündeki ağabeylerinden aldığını söyleyen Sudenaz, "Babam maçlara gidiyordu, bende gitmek istedim beraber gitmeye başladık. Maçlara gittikçe besteleri öğrendim. Kayserispor galip geldiği zaman çok mutlu oluyorum. Yenildiği zaman üzülüyorum. Küme düşecekmişiz gibi üzülüyorum, ama düşmeyeceğiz. Kapalıkale Grubu'ndan Kaos Tayfa'da bulunduğum için taraftar grubu lideri Ahmet Dirgenali bana 'Kaos'un Prensesi' adını taktı. benimde hoşuma gitti. Tribünde kavga olmadığı zaman çok güzel oluyor. Kavga olduğu zaman hiç güzel olmuyor. Lütfen kavga etmesinler" dedi.Sudenaz ayrıca, kulübün kadın Başkanı Berna Gözbaşı'nı da çok sevdiğini belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Sudenaz Çınar'ın odasında röportaj- Sudenaz'ın Kayserispor taaraftarıyla tesislere geldiği ve meşale yaktığı görüntüsü- Genel detayDGS KODU: 03.01.2020 - Haber Kodu : 200103071==============================

Otizmli Arda'nın gururu

Cavit AKGÜN - Aykut KURT/MUĞLA, MUĞLA'da, Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda Mardin (18) forma giydi. Takım arkadaşlarıyla mücadelede yer alan Arda Mardin, "Bana bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum" dedi.

İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Muğla'da 2019-2020 Okul Sporları Organizasyonu düzenlendi. Menteşe Spor Salonu'ndaki eleme maçlarının ardından Genç A Erkek Basketbol Final Grubu maçlarına geçildi. Ula Hüseyin Ercan Ermaş Lisesi ile Ayşe Gülsevim- Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi arasında oynanan karşılaşmada duygusal anlar yaşandı. Ula ekibinde forma giyen 12'nci sınıf öğrencisi otizmli Arda Mardin, takımı ile sahaya çıktı. Sahada arkadaşlarıyla uyumu dikkat çeken Mardin, faul atışından takımına sayı kazandırmanın mutluluğunu yaşadı. Mardin'e Türkiye Basketbol Milli Takım forması hediye eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Takımın bir parçası olarak sahaya çıktı. Maçın içinde değil hayatın içinde yer aldı. Bu kardeşlerimizin gelecekte sporla iyi bir yerlere gelebilmesi önem taşıyor. Muğla'nın ilk Görme Engelliler Spor Kulübü'nü kurduk. Her gün engellilerimize yönelik çalışmalarımız sürüyor" dedi.

ARDA: BANA BU İMKANI SUNDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Arda Mardin ise "Bana bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum. Maç biraz zorlu ve yorucuydu. Çok fazla sayı atamadım. Bitkin düştüm ve dinlendim. Karşılaşmada görev aldığım için mutlu oldum. Basketbolu seviyorum. Okulum dışında artan zamanlarımda, geziyorum ve spor yapıyorum. Maçta oynadığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Anne Zeynep Mardin (55), "Oğlum sabah evden çıkarken çok heyecanlıydı. Kendisini burada izlemek bize moral oldu. Eğitim ve emeğin önemini bir kez daha görmüş olduk. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Baba Cemal Mardin (55) de böyle bir etkinliğe katılmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.

Arda Mardin'in forma giydiği Ula Hüseyin Ercan Ermaş Anadolu Lisesi, rakibi Ayşe Gülsevim- Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi'ne 26- 107 mağlup oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Arda Mardin'in maçta mücadele ederken görüntüsü

- Arda Mardin'in faul atışını sayıya çevirmesinden görüntü

- Arda Mardin'in yedek kulübesinde otururken görüntüsü

- Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın Arda Mardin'e milli takım forması hediye etmesi

- Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile röportaj

- Arda Mardin ile röportaj

- Anne Zeynep Mardin ile röportaj

(Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT / MUĞLA, ()



DGS KODU: 03.01.2020 - Haber Kodu : 200103090

==============================

Buzun Sultanları, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Turgay İPEK/ERZURUM, TÜRKİYE'nin 10 yıl önce tanıştığı curling sporunda Kadın Milli Takımı büyük başarıya imza attı. Avrupa'da düzenlenen B klasman maçlarında ikinci olarak A klasmanına yükselen A Milli Kadın Curling Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Büyük bir başarıya imza atan buzun sultanları, "Dünya bizi izlemeye devam etsin" dedi.

Tarihi 1500'lü yıllara dayanan curling ile Erzurum'un 2011 yılında ev sahipliği yaptığı Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'yla tanışan Türkiye, bu spor dalındaki başarısı dünyanın dikkatini çekiyor. 2011 oyunlarıyla birlikte oluşturulan kadın ve erkek milli takımları, 2014 yılından sonra düzenlenen şampiyonalarda başarı grafiğini yükseltti. A Milli Kadın ve Erkek Curling Milli Takımları son olarak İsveç'in Helsingborg kentinde 16-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası B Klasmanı maçlarına katıldı. Başantrenörlüğünü Tony Zummack ve yardımcı antrenörlüğünü Sadık Topaloğlu'nun yaptığı Kadın Curling Milli Takımı, finalde İtalya'ya 5-2 mağlup oldu. B klasmanında gümüş madalya kazanan kadın milliler, bu başarısıyla Avrupa'da A klasmanına yükseldi. Şampiyonaya A klasmanına çıkma hedefiyle katılan Erkek Curling Milli Takımı ise dördüncü oldu.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Erzurum'da düzenlenen 2011 UNIVERSIAD'da curling branşının da olacağını öğrendiklerini söyleyen Kadın Curling Milli Takım Yardımcı Antrenörü Sadık Topaloğlu, oyunlarla birlikte Türkiye'nin bu sporla tanıştığını söyledi. Aslınca curling'in 1500 yıllardan beri oynandığını hatta bazı ülkelerin ata sporu olduğunu ifade eden Topaloğlu şunları söyledi:

"Bizim curling'le geçmişimiz 10 yıllık. Bu kadar kısa bir geçmişte çok büyük başarılara imza attık. Gittiğimiz her ülkede her turnuvada son 4 yıl içerisinde madalyalarla döndük. En son gittiğimiz turnuvada 16-23 Kasım 2019 tarihinde İsveç'te düzenlenen Avrupa Curling B Klasmanı maçlarına 10 ülke katıldı. Şampiyonada Kadın Milli Takımımız ikinci oldu. Dünya Curling Federasyonu'nun koymuş olduğu uygulamada ilk ikiye giren takımlar Dünya Curling Şampiyonası elemelerine katılmaya hak kazanıyor. Biz de bu şampiyonada ilk defa mücadele edeceğiz. Bu turnuvaya 8 ülke katılıyor. 8 ülke arasından ilk ikiye girersek Dünya Şampiyonası'nda oynama şansına sahip olacağız. Bu sporda en yeni olan ülke biziz. Geçmişimiz 10 yıllık. Bize en yakın ülkenin 60-70 yıllık bir geçmişi var. İskoçya'da 1511 yılından beri oynanan bir oyun. İskoçların ata sporu. Kanada, dünyada en fazla başarısı olan ülkelerden birisi. İskoçya'da yaşayan insanlar Kanada'ya göç ediyor. Bu branşı da yanlarında götürerek Kanada da bu işte çok iyi. Kanada ve İskoçya ile karşılaştık. Fakat sonuçları bizi üzdü. Galibiyetimiz olmadı. Ama gün gelecek onları da yeneceğiz."

ÖĞRENCİLERİN ROL MODELİ

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan A Milli Kadın Curling Takımı sporcusu Öznur Polat da, 2011'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda yarıştığını söyledi. Oyunlardan önce curling'i hiç duymadığını belirten Polat, "Çok çalıştık. Haziran'dan beri gerek kondisyon gerekse buz kamplarında sıkı bir çalışma ile bu başarıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi gideceğimiz Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde de ilk üç dereceye girip Kanada'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Daha ilerleyen zamanlarda puan toplayıp olimpiyatlara katılmak en büyük hedefimiz. Bunun için de takım arkadaşlarımız ve ben elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapıyoruz. Okuldaki öğrencilerim benim curling sporcusu olduğumu biliyor. Onlar için bir rol modelim. Curling sporunu onlara da anlatıyorum. Çoğu, 'Hocam biz de sizin gibi olmak istiyoruz" diyorlar. Arada bir Erzurum'a getirip maçlarımızı izletiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- A Milli Kadın Curling Takımı antrenman yaparken

- Milli sporcu Öznur Polat ile röportaj

- Yardımcı antrenör Sadık Topaloğlu ile röportaj

- Sporcularla röportaj

(Haber: Turgay İPEK / Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, ()



DGS KODU: 03.01.2020 - Haber Kodu : 200103106

==============================

Tamer Tuna Antalya'da

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, Teknik direktör arayışında Hikmet Karaman'dan ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçen Antalyaspor, rotayı Tamer Tuna'ya çevirdi. Tecrübeli teknik adamla, prensipte anlaşan kırmızı beyazlılar Antalya'da yapılacak son toplantının ardından Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına sözleşme imzalamayı planlıyor.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör arayışında sona yaklaştı. Hikmet Karaman ve Tamer Tuna ile görüşen Antalyaspor yöneticileri son kararı dün akşam gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında verdi. Toplantıda Hikmet Karaman'ın maddi şartlarının kulübün ekonomik yapısına uygun olmaması nedeniyle Tamer Tuna ön plana çıktı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de görüştüğü Tamer Tuna, bugün Antalya'ya gelecek. Antalyaspor yönetiminin Tamer Tuna ile yapacağı son görüşmede tarafların anlaşması halinde sözleşme imzalanacak. Kırmızı beyazlı yönetimin Tamer Tuna ile kısa süre içerisinde imza atıp takımın yarın başlayacağı kamp çalışmalarımda yer alması hedefleniyor.



==============================

Göztepe'den Da Costa atağı

Onur ATIŞ / İZMİR, Süper Lig'de 2'nci yarıda yeni stadına geçecek olan ve hedefini üst sıralar olarak belirleyip transferde birçok yıldız oyuncuyu listesine ekleyen Göztepe, defansa da takviye yapma kararı aldı.

Forvet için Remy, Robinho ve Adebayor gibi dünyaca ünlü yıldızlarla temasa geçen sarı-kırmızılıların tecrübeli stoper Manuel Da Costa ile de ilgilendiği ifade edildi. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al İttihad'da aradığını bulamayan ve kulüple yollarını ayıran Faslı oyuncuya sarı-kırmızılı formayı giydirmek için çalışmalara başlayan yönetimin deneyimli stoperden olumlu yanıt aldığı ifade edildi. Da Costa'nın çok fazla maliyetinin bulunmadığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

Süper Lig'e Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını terleten 33 yaşındaki oyuncu, iki takımda toplam 86 resmi maça çıkıp 12 gol attı. Kariyerine Fransa'nın Nancy ekibinde başlayan Da Costa, farklı ülkelerde PSV Eindhoven, Fiorentina, Sampdoria, West Ham United, Lokomotiv Moskova, Nacionel ve Olympiakos'ta da oynadı. Fas Milli Takımı'nda ise 26 müsabakaya çıkan tecrübeli stoper 1 kez ağları sarstı.

İzmir ekibi, 2'nci yarı hazırlıklarına yarın Urla'da başlayıp 8 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek.

==============================

(ÖZEL) Filenin Sultanları'ndan olimpiyat elemeleri öncesi 'ya özel açıklamalar

Naz Aydemir Akyol: En iyi performansı göstermemiz gerekiyor

"Umarım Tokyo'ya gidiş biletini biz alırız"

Simge Aköz: Süreci güzel atlattığımızı düşünüyorum

"Çekindiğimiz bir rakip yok"

"Kötü düşünmek istemiyorum"

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde 7-12 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek Filenin Sultanları, karşılaşmalar öncesi Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Naz Aydemir Akyol, 'ya özel yaptığı açıklamada, "Eksiklerimizi görüp, son videolarımızı da izleyip Almanya'ya hazır bir şekilde turnuvaya başlamak istiyoruz. 10-15 gün bir hazırlık süreci geçirme fırsatımız oldu. Bu tabii ki çok iyi bir sistem yaratmak için yeterli bir zaman değil ama biz son Avrupa Şampiyonası'ndaki başarıdan sonra hepimiz birlikte olmayı, sahada yer almayı özlemişiz. Geçirdiğimiz kamp döneminden oldukça keyif aldık. Verimli bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu sahaya yansıyacaktır muhakkak. Her takım bizimle aynı süreci yaşadı. Hiçbir takımın 2-3 ay gibi bir hazırlanma süreci olmadı. Çok zorlu bir turnuvada. Bu kadar kısa sürede senenin en önemli turnuvasına hazırlanmak oldukça güç. En iyi performansı göstermemiz gerekiyor. Bunun için de hem sağlıklı olarak turnuvaya başlamaya çalışıyoruz hem de çok iyi bir teknik ekibimiz var. Bize çok iyi bir şekilde yok göstereceklerine inancımız tam" diye konuştu.

"UMARIM TOKYO'YA GİDİŞ BİLETİNİ BİZ ALIRIZ"

Gruptaki rakiplerinden Almanya'nın her zaman zorlu bir ekip olduğuna dikkat çeken deneyimli sporcu, "Özellikle de ilk maçı oynayacağımız rakibimiz olduğu için hiç hafife alınacak bir ekip değil. Maçın başından sonuna kadar aynı dikkat ve disiplinle performans gösterebilen bir ekip. Almanya maçının belirleyici unsuru; bizim kendi sahamızda yapacağımız hatalar ve göstereceğimiz performans belirleyecek. Sonrasında Hırvatistan ile oynayacağız. Son Avrupa Şampiyonası'nda 3-2'lik bir galibiyet almıştık onlara karşı ve hiç kolay olmamıştı. Üstüne de Belçika ile oynayacağız. Onlarla da büyük bir şans olarak değerlendiriyorum; şampiyona başlamadan önce hazırlık maçı oynama şansımız olacak. Bizim gurubumuz da çok zor, karşı grup da çok zor. Bu mini bir Avrupa Şampiyonası. Kolay bir maç yok. Adım adım düşünmeyi planlıyoruz. Umarım sonunda da Tokyo'ya gidiş biletini biz alırız" ifadelerini kullandı.

SİMGE AKÖZ: SÜRECİ GÜZEL ATLATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Milli voleybolcu Şebnem Simge Aköz ise 'ya yaptığı özel açıklamada, hazırlıkların gayet güzel geçtiğini dile getirerek, "Yaklaşık 10 günlük bir kamp dönemimiz oldu. Birçok oyuncu sezondan hazır gelmiş bulunmakta. Güzel, hızlı bir giriş yaptık hemen. Diğer takımlara nazaran bizim daha fazla çalışma imkanımız oldu. Bu süreci güzel atlattığımızı düşünüyorum. Hollanda biletimizi aldık, gidiyoruz" dedi.

"ÇEKİNDİĞİMİZ BİR RAKİP YOK"

Çekindikleri bir rakip olmadığının altını çizen Aköz, "Mücadele edenin her zaman kazandığı bir turnuva bu. Almanya çok iyi mücadele eden bir takım. Şimdiye kadar hep bizim galibiyetimizle sonuçlandı maçlar, umarım yine böyle olur. Hırvatistan ve Belçika da iyi mücadele eden bir takım. Özellikle Hırvatistan bizi zorlamıştı. Dinamik bir kadroya sahipler. Umarım grup maçlarını sorunsuz atlatırız" diye konuştu.

"KÖTÜ DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM"

Soluksuz bir milli takım dönemi geçirdiklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Avrupa Şampiyonası bitti, küçük bir sezon arası vermiş gibi olduk kulüplerde. Sonrasında da inanılmaz hızlı şekilde bu turnuva için başladık. Defalarca aslında oynadığımız takımlara karşı oyun sergilemek üzereyiz. Grup maçlarında zorlanabiliriz ama hiç kötü düşünmek istemiyorum, şimdiye kadar da hiç düşünmedim. Umarım bunu da güzel bir şekilde atlatacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Naz Aydemir Akyol'un açıklamaları

- Şebnem Simge Aköz'ün açıklamaları

- Oyunculardan detay görüntüler



DGS KODU: 03.01.2020 - Haber Kodu : 200103047

==============================