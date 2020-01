İnternet ve sosyal medyada öne çıkan günün spor haberleri

Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Şeyma Kodaz, evinde yaptığı antrenmanlarla katıldığı Muaythai Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Kangal ilçesindeki 75'inci Yıl Ortaokulu'nun öğrencisi olan Şeyma Kodaz, 2 yıl önce Muaythai sporu ile tanıştı. Muaythai antrenörü Tahir Sığırcı ile çalışmalarını sürdüren genç sporcu, il müsabakalarındaki başarıları sonrası birçok uluslararası şampiyonaya katılarak derece elde etti. 2018 yılındaki Uluslararası Karadeniz Kupası Muaythai Turnuvası'na antrenör Tahir Sığırcı tarafından hazırlanan Şeyma Kodaz, 40 kiloda Ukraynalı rakibi Anna Malevych'i yenerek altın madalya aldı. Başarılarını sürdüren Kodaz, ilçede imkanlar olmadığı için antrenmanlarını evde yapmaya başladı. Kodaz, son olarak Aralık ayında düzenlenen Muaythai Uluslararası İFRA-EMF Avrupa Kupası'nda 2'nci olarak gümüş madalya kazandı.

ŞEYMA KODAZ: SPOR BENİM İÇİN BAYRAĞI TEMSİL EDİYOR

Sporun kendisi için önemli bir faaliyet olduğunu söyleyen Şeyma Kodaz, "Bu spor benim için bayrağı temsil ediyor. Türk bayrağını en yukarıya çıkarmak için elimden geleni yapıyorum. Bu sporda da hocam Sivas kent merkezinde yaşadığı için, evde kendim tek başıma çalışıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evde çalışarak birçok derece aldım. En son Avrupa kupasında 2'nci oldum. Evde antrenman malzemelerim var. Aslında çok imkanım da yok. Evde bulduğum şeylerle çalışıyorum. İmkanlar olmadığı halde Avrupa 2'ncisi oldum. İnşallah tekrar şampiyon olacağım" dedi.

TAHİR SIĞIRCI: BÜYÜK BİR BAŞARI

Şeyma Kodaz'ın antrenörü Tahir Sığırcı ise, "Ben Kangal'da yeterli desteği bulamadığımdan dolayı maalesef Sivas merkeze taşınmak zorunda kaldım ama Şeyma 'Ben bu spora devam edeceğim' dedi. Evine torba astık. Birçok malzemesini verdik. Bundan sonraki süreçte Şeyma tek başına antrenmanlarını yaptı. Ben ara sıra geldim. Evde çalışarak Avrupa 2'ncisi oldu. Bu da aslında antrenman eksikliğinden kaynaklandı. İnşallah Şeyma seneye liseye başladığında Sivas merkezde olacak. O zaman daha çok çalışarak, daha çok ses getiren başarılar elde edeceğiz. Şeyma evde çalışarak Avrupa Kupası gibi bir şampiyonaya katıldı ve 2'nci oldu. Bu yine de büyük bir başarı" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şeyma Kodaz ve antrenörünün açıklamaları

-Şeyma Kodaz'ın evinden görüntüler

-Şeyma'nın evde çalışması

-Kazandığı madalyalar



DGS: 01.01.2020 - Haber Kodu : 200101146

==================================

(ÖZEL) Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: 2019 yılında hedeflerimize bir basamak daha çıktık

“En büyük problem, tenisin zengin sporu olduğu algısı”

“Projelerimizle 81 ilde gençlere ulaşıyoruz”

“2020’de olimpiyatlara gitmek için şartlarımızı zorluyoruz”

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “2019 ölçeğinde tutarsak eğer biz her gün, her hafta, her yıl kendi yapabildiklerimizi aştığımız sürece kendimizi gelişmiş kabul eden bir federasyonuz. Doğal olarak 2019 yılı 2018 yılının üstüne çıktığımız bir yıl oldu” dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenis camiası adına 2019 yılının nasıl geçtiğine, projelere ve başarılara dair Demirören Haber Ajansı’na () özel açıklamalarda bulundu. Başkan Durmuş, hedeflerinin dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirmek olduğunu belirterek, “Bu on yıl öncesi, on yıl sonrası hedefimizdir bizim. 2019 yılında sporcu sayısının artmış olduğunu gözlemleyebiliriz. 40 binlerden 61 binlere çıkan sporcu sayısına ulaştık. Yeterli midir, değil ama 2019 yılında hedeflerimize bir basamak daha çıktığımızın göstergesidir. Teniste altyapımızın gelişebilmesi adına Bakanlığımızın üst yapıdaki sporcularımızı olimpiyat kapsamında TOHM merkezlerinde destekliyor olması çok önemli. Üst yapıdaki ve olimpiyatlara yaklaşan sporcularımız, altyapıdaki sporculara örnek teşkil ederek bizim altyapıdaki işimiz çok daha kolay hale getiriyorlar” diye konuştu.

“EN BÜYÜK PROBLEM, TENİSİN ZENGİN SPORU OLDUĞU ALGISI”

Tenisin her kesimden insana hitap eden bir spor olduğunu göstermek için projeler geliştirdiklerini söyleyen Durmuş, “Buradaki en büyük problemse tenis zengin sporu algısıdır. Tam da bu aşamada bu projelerin hayata geçmesinde tenisin zengin olmadığını anlatmak adına uygulamalar yapmak zorundaydık. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı ile çocuklarımızın iyi yetişebilmesi için beden eğitimi öğretmenlerimiz var. Onlara tenis eğitimi verebilecek bir sistem protokolü anlaşması yaptık. 81 ilden beden eğitimi öğretmenlerimizi davet ettik, onlara tenis eğitimi vererek illerine gönderdik. İllerde de okullar seçip okul öncesi, okul çağındaki çocukların tenis oynamasını sağladık. Daha iyi taşıyarak bölgede turnuvalar yapılmasını sağlıyoruz çünkü teniste ne kadar çok turnuvada maç yaparsanız o kadar gelişirsiniz. Biz tenisi iline, ilçesine, köyüne yayma anlamında bir proje geliştirdik” ifadelerini kullandı.

“PROJELERİMİZLE 81 İLDE GENÇLERE ULAŞIYORUZ”

Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) öğrencilere tenis eğitimleri verdiklerini ifade eden Durmuş, “Kredi Yurtlar Kurumu’yla bir proje oluşturduk çok büyük rağbet gördü. KYK’da yaklaşık 700 bin tane öğrenci var. Projeye bütün illerden biz de yapalım talepleri geldi. 30 ile çıkarttık ama 30 ilin yetmeyeceğini görünce 81 ile çıkarttık, şimdi onun hazırlıklarını yapıyoruz. KYK’da öğrenciler sadece tenis öğretmekle kalmayıp onlara tenisi meslek olarak seçebilecekleri hakemlik ve antrenörlük kurslarından belge alabilme şansı veriyoruz. Antrenörlük ve hakemlik yaparak hayatını idame ettirebilecek, kendine ilave iş bulabilecek hatta meslek edinebilecek bir şans tanıyoruz” şeklinde konuştu.

“2020’DE OLİMPİYATLARA GİTMEK İÇİN ŞARTLARIMIZI ZORLUYORUZ”

Cengiz Durmuş, 2019 yılında ilkleri yaşadıklarını vurgulayarak, “Performans bizim için çok önemli. Biz, Davis Cup’ta Danimarka’da Danimarka’yı 3-2 yenerek ilk kez tarihimizde Dünya Grubu 1'de play-off oynama şansı elde ettik. 6-7 Mart’ta da İsrail'e karşı oynayacağımız play-off maçımızı kazanırsak eğer Dünya Grubu 1'de olacağız. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Bu da tenisçilerimizin gelişmiş olduğunu ve dünya arenasında yer aldıklarını gösterir. Dünya Kadınlar Şampiyonası diye bildiğimiz yine Afrika-Avrupa 1 grubunda 7 yıldır üst üste kalabilmeyi başardık. Rakiplerimiz çok güçlü. Dünya tenisinde söz sahibi olan ülkeler. Bu sene Dünya Grubu'na çıkmak için çaba sarf edeceğiz. Bizim olimpiyatı zorlayan çocuklarımız var. 2016’da Çağla Büyükakçay ile bu gururu yaşamıştık. 2020’de de şartlarımızı zorluyoruz. Hala ihtimal var. Geçen Olimpiyatlardaki ile aynı noktadayız, son zamanlarda girebilmiştik. Yine zorluyoruz, oralara gitmek istiyoruz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cengiz Durmuş’un açıklamaları



DGS: 01.01.2020 - Haber Kodu : 200101141

==================================

Menemenspor Teknik Direktörü Laleci: Süper Lig neden olmasın

Onur ATIŞ / İZMİR, Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 28 puanla 4. sırada, Süper Lig barajının 2 puan gerisinde tamamlayıp tüm dikkatleri üzerine çeken Ekol Göz Menemenspor'da Teknik Direktör Cenk Laleci iddialı açıklamalar yaptı.

Sportif direktör olarak başladığı sezonun 6'ncı haftası sonrası takımın yönetimini devralıp kariyerinde ilk kez teknik direktörlük yapan 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Ben Menemen'de doğdum, burada büyüdüm. Ailem 85 yıla yakın süredir Menemen'de yaşıyor. Menemenspor'un altyapısında yetiştim, kaptanlık yaptım. Burası benim topraklarım, benim kulübüm. Teknik direktör olarak Menemenspor'la Süper Lig'e çıkma hayalim var. Neden böyle bir şey olmasın, bunu camia olarak çok istiyoruz" diye konuştu.

"ŞU ANKİ BAŞARI KESİNLİKLE TESADÜF OLMADI"

Takımın geçen sezon ilk kez TFF 1'inci Lig'e yükselmesinin ardından kamuoyunda, "Menemenspor geldiği gibi küme düşer" imajı olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Sezon başında kurduğumuz takımdan şüphemiz yoktu. Ramazan Kurşunlu hocayla başladık. Daha sonra başkanımızın isteği ile göreve ben geldim. Futbol kariyerimde 4 teknik adamla çalıştım. Zor günler de geçirdim ama şampiyonluklar da yaşadım. Ekibimle beraber ilk yarı boyunca çok çalıştık. Gece gündüz çaba sarf ettik. Kulüpte yatan hocalarımız var. Şu anki başarı kesinlikle tesadüf olmadı. Çok çalışan her zaman kazanır mı bilemem ama biz çok çalıştık. Şimdi bunun meyvesini yiyoruz" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIZ BAŞARDIKÇA HEDEF YÜKSELTTİ"

Başarının en önemli sırrının aile olmaktan geçtiğini dile getiren Cenk Laleci, "Başkanımızdan yöneticisine, malzemecisinden çimcisine biz aileyiz. Başkanımız Tahir Şahin herkesle yemek yer. Takımdaki arkadaşlığı söylemiyorum bile, üst seviyede. Bizim esas amacımız, 'İlk senemizde kümede kalalım bize yeter' diyorduk. Kalıcı olursak ileriki dönemlerde şampiyonluğa oynayacak kadroyu kuracağımızı düşünüyorduk. Şimdi ise çok iyi işlere imza attık. Takım müthiş bir reaksiyon gösterdi. Zincirleme bir sistem var. Herkes herkesi çok seviyor ve saygı duyuyor. Bu da başarıyı getirdi. Futbolcularımız da inanılmaz istekli. Başardıkça hedef yükselttiler ve şimdi Süper Lig konuşuyoruz" cümlelerini kurdu.

Taraftarın da kendilerine çok inandığını anlatan Cenk Laleci sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu sene 100-200 kişiye oynarken, evimizdeki son Bursaspor maçında 2 bine yakın taraftarımız bizi destekledi. Sosyal medyada, 'Yolun sonu şampiyonluk, Menemenspor Süper Lig'e koşuyor. Seneye Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş buraya gelecek' gibi mesajlar yayılıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu gidişatla aklımıza, 'Süper Lig neden olmasın?' sorusu geliyor. Belki zor gözüküyor ama böylesine karakterli futbolcu kardeşlerim varken ben her başarıya inanıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci ile röportaj

- Cenk Laleci ve ekibinden detay görüntüler



DGS: 01.01.2020 - Haber Kodu : 200101175

==================================

Antalyaspor'da Nazım Sangare fırtınası

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk devresinde 17 maçta toplam 1530 dakika görev yapan Nazım Sangare, Antalyaspor'da en fazla süre sahada kalan isim oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı 17 haftalık istatistiklerinde en çok süre alan oyuncu, gol, kart sayıları, oyuncu değişiklikleri başta olmak üzere birçok veri yayımlandı. Ligde kötü günler geçiren Antalyaspor, devreyi 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 14 puanda 16'ncı sırada tamamlarken kırmızı beyazlılar ilk devrenin son 10 maçında 3 puan kazanamadı. Antalyaspor sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet; dış sahada ise 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Ligde istediği puanları kazanamayan Antalyaspor'da defansın sağında görev yapan Nazım Sangare performansıyla göz doldurdu. Transfer döneminde İstanbul takımlarının radarına takılan 25 yaşındaki oyuncu, 17 maçta da ilk 11'de başlayarak toplam 1530 dakika sahada kaldı. Sangare, bu performansıyla ligde tüm maçlarda 90 dakika görev alan 14 oyuncudan biri oldu. Nazım Sangare oyunda kaldığı süre boyunca Antalyaspor formasıyla 1 gol attı, 1 gol pası verdi. Defansın sağında görev yapan milli oyuncu, 3 sarı kart gördü.

Antalyaspor'da Nazım Sangare 17 maçta da forma giyen tek futbolcu olurken 25 yaşındaki oyuncunun ardından Celustka 1336, Ufuk Akyol 1306, Diego 1260, Charles 1036, Aatif Chahechouhe ise 1022 dakika oyunda kaldı.



==================================

Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku

Özgür KABAN/ İSTANBUL, () - Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ameliyat olmak için İtalya'ya giden milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransa'daki evine hırsız girdi.

Fransa Ligi'nin 18'inci haftasında Lille'in deplasmanda Monaco'ya 5-1 mağlup olduğu maçta çapraz bağları kopan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, yılbaşı gecesi hırsızlık şoku yaşadı. Sağ diz ön çapraz bağı ameliyatı için Roma'da bulunan genç yıldız, kötü haberi İtalya'da aldı. 22 yaşındaki futbolcunun değerli eşyalarının ve arabasının çalındığı belirtildi.