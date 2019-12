İnternet ve sosyal medyada öne çıkan günün spor haberleri

Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı Avrupa Şampiyonası'nda forma giyebilme ihtimali olduğunu vurgulayarak, "Olabilir belki daha erken dönebilirim, yetişebilirim çünkü çok istiyorum orada oynamayı. Türk futbolcusunun en büyük hayali, ülkemizi o turnuvalarda temsil etmek. İnşallah umuyorum ki oraya yetişeceğim" dedi.Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, tedavisi için gideceği Roma yolculuğu öncesinde Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu."MİLLİ TAKIM İLK MAÇINI ROMA'DA OYNAYACAK, İLK BEN GİDİYORUM"Daha güçlü olarak sahalara geri döneceğine inandığını söyleyen milli oyuncu, "Şimdi Roma'ya gidiyorum. Önce bir kontrolden geçeceğim ondan sonra ameliyat olacağım. Doktorla temsilcilerim görüştü. Gidince daha kapsamlı konuşacağız. Bunlar futbolda olan şeyler, gol atmak gibi bir şey. Daha güçlü döneceğim. Şimdi Roma'ya gidiyorum. Milli Takım'la da orada oynayacağız, önceden kamp yapacağımız yerleri ziyaret etmeye gidiyorum. Belki yetişirim diye düşünüyorum. O yüzden ilk ben gidiyorum. Bakalım, havası nasıl, takıma da biraz bilgi veririm. Bunlar futbolun içinde olan şeyler, daha güçlü döneceğim" diye konuştu."SAHALARA DAHA ERKEN DÖNEBİLİRİM"2020 Avrupa Şampiyonası'nda forma giymeyi çok istediğinin altını çizen Yusuf Yazıcı, "Allah'tan ümit kesilmez. Olabilir, belki daha erken dönebilirim, yetişebilirim çünkü çok istiyorum orada oynamayı. Türk futbolcusunun en büyük hayali, ülkemizi o turnuvalarda temsil etmek. İnşallah umuyorum ki oraya yetişeceğim" açıklamasında bulundu."AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA YETİŞİP ÜLKEMİZE YARDIM ETMEK İSTİYORUM"Sakatlık haberinin ardından kendisine destek olan kulüplere ve taraftarlara teşekkür eden 22 yaşındaki oyuncu, "Şunu söylemek istiyorum, sakatlıktan sonra gerek kulüplerimiz gerekse büyük camialar ve taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bana destek mesajları yolladılar, sağ olsunlar, var olsunlar. Onların bana olan sevgisini en kısa sürede geri dönüp hem onları hem de ülkemi en iyi şekilde temsil ederim ve En iyi şekilde Avrupa Şampiyonası'na yetişip ülkemize yardım etmek istiyorum" dedi."DESTEKLERİ İÇİN KULÜBÜM LİLLE'E ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"Formasını giydiği Lille kulübünün kendisine süreç boyunca çok destek olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Özellikle bana bu süreçte en büyük desteği veren kulübüm Lille çok teşekkür ediyorum. Tedavimle ilgili bana her türlü desteği ve ilgiyi gösteriyorlar. Sağlıklı bir şekilde sahalara dönebilmem için her türlü imkanı sağlıyorlar. Bu süreçte takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Orası benim ailem ve aileme kavuşmak içinde sabırsızım" şeklinde konuştu.Son olarak yeni yılla ilgili temennilerde bulunan Yazıcı, "Herkese huzur, mutluluk ve sağlık getirecek bir yıl diliyorum. Milli takımla da güzel başarılar yaşayacağımız bir yıl olur inşallah" ifadelerini kullandı.Bu arada milli Yusuf Yazıcı'yı ailesi ve yakınları yalnız bırakmazken, futbolcuyu havalimanında tedavi için Roma'ya gitmeden önce uçağına uğurladılar.

Ünlü futbolcu Lamborghini aracıyla kaza yaptı

İngiltere, () -

İngiliz West Ham United kulübünde forma giyen yıldız futbolcu Michail Antonio, Lamborghini marka lüks aracıyla bir evin ön tarafına çarptı. Futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ın kanat oyuncusu, antrenmandan sonra kardan adam kıyafeti giyerek, lüks aracıyla takımın bulunduğu otele doğru yola koyuldu. Londra'nın güneyinde bulunan Balham mahallesinden geçerken sebebi bilinmeyen bir şekilde, bir evin ön bahçe duvarına çarptı. Aracından zorlukla çıkan yıldız futbolcu kazada yara almazken, lüks araç hurdaya döndü. Futbolcunun menajerinden basına yapılan açıklamada, Antonio'nun evde oluşan tüm zararı karşılayacağı ifade edildi.

Yıldız futbolcu, ayrıca kaza öncesi kardan adam kıyafetiyle şarkı söylediği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

TFF'den Beşiktaş'ın talebine ret

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübü'nün Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması talebini geri çevirdi.

Federasyon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "IFAB'ın ülke Federasyonları Hakem Kurulları'na sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi Fenerbahçe Kulübü de Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı "VAR kayıtları açıklansın" talebine destek verip, ligin ilk haftasından itibaren oynanan tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanması gerektiği ifade etmişti.

TFF'nin yazılı açıklaması şöyle;

"Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulamaları kapsamındaki kayıtların paylaşımı hakkında son günlerde oluşan gündem üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) arasında 02.03.2017 tarihinde yapılan protokol üzerine, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig Play-Off müsabakaları ile başlanmış, sistem 2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig, TFF Süper Kupa ve son 16 turundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda da uygulamaya konulmuştur.

Futbol Oyun Kuralları VAR Protokolü'nde yer alan ve IFAB'ın ülke Federasyonları Hakem Kurulları'na sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir.

Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustaki nihai kararın ülke Federasyonlarına ait olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi mevcut şekliyle sürdürülecektir.

Kaldı ki; Federasyonumuz gerek IFAB, gerekse VAR'ın uygulandığı ülke Federasyonları ile yakın temasta olup bu ülkelerdeki çalışmaları yakından takip etmektedir ve olası gelişmelere sistemin adapte edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır."

(Özel) Baba-oğul şampiyon unvanının sahibi Serdar-Murat Bostancı'nın hedefi şampiyon pilotlar yetiştirmek

Serdar Bostancı: "Hedefimiz, Türkiye'deki ralli sporunun altyapısına ve genç pilotlara hizmet etmek, geleceğin şampiyon pilotlarını çıkarmak"

"Planladığımız her şeyi kazandık"

"Hedefimizi Türkiye'deki WRC'de başarılı olmaya doğru yönlendirdik"

"Türkiye'nin yüzde 100 tek yerli takımıyız"

"Her geçen yıl sporcu sayısı artıyor ama bence yeterli değil"

"Boynuz kulağı geçer diye bir tabir var ki oğlum şu anda benden daha başarılı bir pilot"

Murat Bostancı: "Türkiye'de genç pilotlara çok yatırım yapılmadığını fark ettik"

"Bu yıl, tekrardan iyi bir şekilde hazırlanıp podyumda olmak istiyoruz"

"2014 yılında ilk Türkiye şampiyonluğumu kazandığımda farklı bir unvan kazanmış olduk baba-oğul olarak"

"Hızı ve otomobili Türkiye'de insanlar çok seviyor ama bunu bilinçli olarak yapmak gerekiyor"

"Hedefimiz, Türkiye'den bir dünya şampiyonu çıkarmak"

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR / İstanbul,() -

Avrupa'da elde ettiği başarıların ardından gözünü Türkiye'ye çeviren Castrol Ford Team Türkiye, 2019 yılını pilotlar ve markalarda elde ettiklerini şampiyonlukla taçlandırdı. Her iki kategoride gelen şampiyonluğun ardından geçtiğimiz günlerde ödüllerine kavuşan Castrol Ford Team Türkiye'de takım direktörü Serdar Bostancı ile birinci pilot Murat Bostancı, Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Rallide 45 yılı geriden bırakan ve aktif sporcuyken yaşadığı şampiyonluğu bulunan Serdar Bostancı'nın izinden ilerleyen oğlu Murat Bostancı da şampiyonluk yaşayarak bir başka rekorun da sahibi oldu. Hedeflerinin Türkiye'deki ralli sporunun altyapısına hizmet etmek olduğunu ve geleceğin şampiyonlarını çıkarmak istediklerini kaydeden Serdar Bostancı, Türkiye'nin yüzde yüz tek yerli takımı olduklarını dile getirdi. Takımın birinci pilotu olan Murat Bostancı ise amaçlarının Avrupa şampiyonluğunu daha iyi yerlere taşıyarak dünya şampiyonluğu kazanan bir Türk pilot yetiştirmek olduğunu söyledi.

SERDAR BOSTANCI: ''TÜRKİYE'NİN YÜZDE YÜZ TEK YERLİ TAKIMIYIZ''

Serdar Bostancı, Castrol Ford Team Türkiye olarak 22'nci senelerinde olduklarını ifade ederek, aktif sporculuğu bıraktıktan sonra basamakları teker teker çıkmayı tercih ettiklerini dile getirdi. Bostancı, ''Önce genç pilotlar şampiyonlukları ardından takımlar ve markalar şampiyonlukları, Türkiye ralli şampiyonlukları daha sonra Doğu Avrupa ve Avrupa Kupası ve 2017'de de takım olarak Avrupa şampiyonluğunu kazandık. Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) ayağı 7 sene sonra Türkiye'ye geri dönmüştü. Otomobil Sporları Federasyonumuzun sergilediği gayretlerle geri dönmüştü. WRC'nin olduğu bir ülkede olmak bizim için çok önemliydi. Hedefimizi Türkiye'deki WRC'de başarılı olmaya doğru yönlendirdik. Bu sene de böyle bir sezon olarak geçti. Aslında planladığımız her şeyi kazandık. En önemlisi markalar şampiyonluğuydu. Oğlum Murat Bostancı 3'üncü defa pilotlar şampiyonluğunu elde etti. Bunlar bizi çok mutlu ediyor ama takım olarak bu tip başarıları onlarca kere kazandık'' dedi.

''HEDEFİMİZ GELECEĞİN ŞAMİYON PİLOTLARINI ÇIKARTMAK''

Bundan sonraki hedeflerinin Türkiye'deki ralli sporunun altyapısına ve genç pilotlara hizmet etmek olduğunun ve geleceğin şampiyonlarını çıkartmak istediklerinin altını çizen Serdar Bostancı, ''Geçen sene de bununla ilgili ilk adımı attık. Türkiye'ye dönmemizin en büyük sebeplerinden biri Drive To The Future organizasyonuyla ilgiliydi. Geçen sene başlattığımız projeyi devam ettirerek geleceğin şampiyon pilotlarını çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bunu yapacak güçte olduğumuzu düşünüyorum. Bizim en çok övündüğümüz şeylerden biri, Türkiye'nin yüzde yüz tek yerli takımı olmamız. Bütün mekanikler, araçlar, her şeyiyle Türk malı. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında en iyi takımlarla mücadele ettiğimiz için gücümüzü de biliyoruz. Bu güçle de şampiyon pilotlar yetiştirebileceğimize inanıyoruz'' diye konuştu.

''HER GEÇEN YIL SPORCU SAYISI ARTIYOR''

Türkiye'de motor sporlarının geçmişinin çok fazla olmadığını kaydeden Serdar Bostancı, ''1967'de yapılan ilk resmi ralli ile başladı. 50-55 yıllık bir geçmişi var. Bu 55 yıl içerisinde Türkiye'deki otomotiv ve sponsorların da durumuyla motorsporları iniş ve çıkışlar yaşadı. Şu an yeni federasyonumuzla ve Serkan Yazıcı ile birlikte yukarıya doğru ciddi bir çıkış başladı. Her geçen yıl sporcu sayısı artıyor ama bence yeterli değil. 90'lı yıllarda 80-85 kayıt oluyordu. Bu motor sporlarının kötüye gittiği kriz zamanlarında 30-40 seviyesine kadar düşmüştü. Geçen sene 60-65'lere kadar çıktı. Hedefimiz, 100'ü geçip Avrupa'daki örnekleri gibi 120 tane otomobilin start aldığı rallilere kavuşmak'' şeklinde konuştu.

''BABA-OĞUL ŞAMPİYON OLMAK GURUR VERİCİ''

Serdar Bostancı, oğlu Murat ile şampiyonluk unvanı yaşamanın gurur verici olduğunu ifada ederek şöyle konuştu: ''Ben 45 senedir bu sporun içerisindeyim. Oğlum da 10-11 senedir içinde. Boynuz kulağı geçer diye bir tabir var ki oğlum şu anda benden daha başarılı bir pilot. Türkiye'de 2'nci kuşaktan yarışan çok pilot var ama bunların bir kısmının 1'inci kuşakta yarışan babaları şampiyon olmamış, bir kısmının da oğulları henüz şampiyon olmadı. Eminim çok yakın zamanda bizim bu rekorumuz başkaları tarafından kırılacaktır. Ben de bunu çok istiyorum. Bunun olması Türkiye'deki motor sporlarının gelişimi demek. Benim gibi hayatını motor sporlarına vermiş birisi için de bu ancak ve ancak gurur vesilesi olur.''

''İLK RALLİMDE KAPLAMA LASTİK KULLANDIM''

Serdar Bostancı, geçmiş ile şimdiki zamanda yapılan ralliler arasındaki farkı ise şöyle değerlendirdi: ''Ben 1975 senesinde ilk rallimi yaptım. 1968'den bu yana da bütün rallileri takip ediyordum. Türkiye'nin durumuna paralel olarak o tarihlerde bugünlerle mukayese edecek olursak amiyane tabirle taş devrinde yaşıyorduk. Bir otomobil sahibi olmak bile çok zordu 70'li senelerde. O otomobillere parça bulmak, dünya standartlarında hazırlamak, lastik bulmak zordu. Ben ilk rallimde kaplama lastik kullandım. Bugünkü jenerasyon kaplama lastiğin ne olduğunu bile bilmez. Otomobilin lastikleri aşındıktan sonra dört tane yeni lastik almak pahalıydı ve lastik kaplama firmaları sayesinde kullanılmış lastiğinizin üzerine kaplama yaptırıyordunuz. Halbuki şimdi biz bir ralliye giderken takımımızın kamyonetinde 600 tane lastik oluyor. Pilotlarımız şampiyon olabilmek için bu lastiklerin arasından seçip kullanıyorlar. Biz, dört tane lastikle bir sezon geçirirken şimdi bir pilot bir yarışta 15-20 tane lastik kullanabiliyor. Böyle çok büyük farklılıklar var tabii ama ben 45 senelik motor sporları hayatımda bu imkanların olmadığı günlerden bu günleri de görerek daha çok kıymetini biliyorum. Bir noktada da hayallerimi yerine getirmiş sayılıyorum.''

MURAT BOSTANCI: ''DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU KAZANAN TÜRK PİLOT ÇIKARMAK İSTİYORUZ''

Castrol Ford Team Türkiye'nin birinci pilotluğunu yapan Murat Bostancı, üç yıl aradan sonra 2019 yılında Türkiye şampiyonasına döndüklerini dile getirerek, ''Aslında takım olarak Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışıyorduk. Artık tekrardan Türkiye'ye dönmemiz gerektiğini fark ettik çünkü her ne kadar Avrupa Şampiyonası'nı kazanmış ve daha başka şampiyonluklar peşinde koşacak olsak da bu süreçte Türkiye'de genç pilotlara çok yatırım yapılmadığını fark ettik. O yüzden 2019 yılında tekrardan Türkiye'de yarıştık. Ben 3'üncü Türkiye şampiyonluğumu kazandım. Aynı zamanda Drive To The Future adını verdiğimiz bir genç pilot projesine başladık. Aslında federasyonumuz da genç pilotlar için bir proje üretiyor bizimle eş zamanlı olarak. Bizim misyonumuz, onun bir sonraki adımını sunmak genç ralli pilotlarına. Bu sene takımımızda 3-4 tane farklı farklı yarışlarda pilotlar yarıştırdık. Amacımız, aslında benim kazandığım Avrupa Şampiyonluğu'nu daha iyi yerlere taşımak. Belki bir gün dünya şampiyonluğu kazanan bir Türk pilot çıkarmak, hedefimiz bu'' ifadelerini kullandı.

''DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN TÜRKİYE'DE ORGANİZE EDİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ''

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 8 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de organize edilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Murat Bostancı, ''Organizasyon anlamında bu işi en iyi yapan takımlar buraya geliyor, bütün sporcularımız onları görmüş oluyor. Ayrıca bizim orada kendimizi göstermemiz açısından, Türk sporcuların kendilerini Dünya'ya gösterme açısından çok önemli. Biz 2 yıldır bu yarışa iyi hazırlanıp katılıyoruz ama hep şanssızlıklar yaşayıp finişe gelemedik. Bu yıl, tekrardan iyi bir şekilde hazırlanıp podyumda olmak istiyoruz'' dedi.

''TÜRKİYE'NİN İLK BABA-OĞUL RALLİ ŞAMPİYONLARI OLDUK''

2014 yılında ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandığında baba-oğul olarak farklı bir unvan da elde ettiklerini dile getiren Murat Bostancı, ''Babam da 1996 yılında Türkiye Şampiyonu olmuştu. Böylece Türkiye'nin ilk baba-oğul ralli şampiyonları olmuş olduk. Henüz bu unvanı kaybetmiş değiliz. O zamandan beri bizim dışımızda baba-oğul ralli şampiyonları çıkmadı. Bu tabi çok gurur verici çünkü babam bu spora hayatını vermiş biri ve şuanda da takımımızın başında. Bu spor için koşturuyor. Bunu baba-oğul olarak gerçekleştirmiş olmanın da ayrı bir gururu var bizim için'' şeklinde konuştu.

''TÜRKİYE'DE HIZI VE OTOMOBİLİ İNSANLAR ÇOK SEVİYOR''

Murat Bostancı, motorsporlarının ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: ''Hızı ve otomobili Türkiye'de insanlar çok seviyor ama bunu bilinçli olarak yapmak gerekiyor. Hızı seviyorsunuz, ralli ya da motor sporlarına adım atmanız lazım. Bakıyorum Türkiye'de otomobillerine modifiye için çok para harcayan insanlar var. O bütçelerin altında bu spora ulaşmak aslında mümkün. O yüzden içinizde bir hız tutkusu varsa bunu caddelerde tehlikeli şekilde yapacağınıza rallide pist yarışlarında güvenli bir şekilde yapmak gerekiyor'' diye konuştu.

''GENÇ PİLOTLARA BİLGİ VE BİRİKİMİMİ AKTARMAK İSTİYORUM''

2020'deki hedeflerinin 2019'dakine benzer olduğunu belirten Murat Bostancı, ''2020 yılında da Türkiye'de olacağız. Hedefimiz aşağıdan gelen genç sporcuları yetiştirip benim yakaladığım başarıların daha büyüklerini kazanmalarını sağlamak. Ben, hala genç bir pilot olarak görsem de kendimi 30 yaşını geçtim. Yavaş yavaş aşağıdan gelen genç pilotlara bilgi ve birikimimi onlara aktarmak istiyorum. Hedefimiz, Türkiye'den bir dünya Şampiyonu çıkarmak'' dedi.

(Özel) Kırılmış ve alçıdaki ayağı ile 10K yüzdü

Murat Meto: Belimize bağladığımız güvenlik balonunu yukarıda tutsun diye ayağıma bağladım"

"Yeni hedefim Cebelitarık Boğazı'nı geçmek"

"Omuzlarım yırtık, menüsküsüm, bel ve boyun fıtığım var"

"Alanya'da ayağımda alçı vardı ve doğal olarak ağırlık yapacaktı. 10 kilometre yüzme yarışlarında kullandığımız belimize bağladığımız güvenlik balonunu yukarıda tutsun diye ayağıma bağladım"

" '5 kilometre yüz, 10 fazla gelir' dediler, ben de 'hayır ben 10 kilometre yüzmek istiyorum deyip doktordan izin aldım"

"2 defa yunuslara denk geldim hem heyecan hem de korku vardı fakat çok zevkliydi"

"Açık yüzme gerçekten müthiş bir şey, özgürlüğü hissediyorsunuz, her şey farklı"

"Maddi anlamda karşılığını alamasam da manevi anlamda karşılığını çok fazla alıyorum"

Mustafa AKIN - Ali Danaş / İstanbul,() -

Ayağında bulunan 2 kırık ile Antalya'da 10K yüzen Murat Meto, "Maraton yüzücüsü olmak istedim ve 10 kilometre hedefi koydum. Bunun için çok çalıştım, 3 defa da başardım" dedi.

Dünyadaki en prestijli açık su organizasyonu Oceanman, 9-11 Mayıs 2019 tarihlerinde Türkiye'de ilk defa yapıldı. Organizasyona motoru ile gitmek isteyen Murat Meto'nun yaptığı kaza sonrası sol bacağında 2 kırık oluştu. Alçılı bacakla yüzemezsin dedikleri organizasyonda 10K yüzme başarısı gösteren Murat Meto, 4saat 57 dakika 40 saniyelik başarısı ile herkesi şaşırtmayı da başardı. Meto, Antalya'da yaşadıklarını, açık suda başına gelenleri ve hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na () anlattı. Vücudunun çeşitli yerlerinde sakatlıklar olmasına rağmen azimle insanların neler başarabileceğini gösteren Murat Meto, yeni hedefi Cebelitarık için de destek bekliyor.

Açık su yüzmeye başlamadan önce sağlık için havuzda yüzmeye başladığını ifade eden Murat Meto, "Birçok sakatlığım var. Omuzlarım yırtık, menüsküsüm, bel ve boyun fıtığım var. Hastanede 2-3 hafta yattım fakat hiçbir sonuç alamadık, ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ben de ameliyat olmadan önce şansımı yavaş yavaş yüzerek denemek istedim. 'Fitness yaparak yan kas gruplarını çalıştırarak ne olabilir' dedim. Ameliyat olmak istemedim çünkü 2 yıllık bir sürede 4-5 ameliyat olacaktım. Ben de yüzmeye başladım 3 dakika ile o oldu 10 dakika sonra 30 dakika derken daha sonra 3 kilometre yarışmasına katılmaya karar verdim. Sonra 5 kilometre yüzdüm, bu iş çok hoşuma gitti ve maraton yüzücüsü olmak istedim ve 10 kilometre hedefi koydum. Bunun için çok çalıştım, 3 defa da başardım. Alanya'da ayağımda alçı vardı ve doğal olarak ağırlık yapacaktı. 10 kilometre yüzme yarışlarında kullandığımız belimize bağladığımız güvenlik balonu var, onu ben ayağıma bağladım ayağımı yukarıda tutsun, batmasın diye. 7 kilometreye kadar gücümle geldim ama son 3 kilometre çok zordu. Orada da beni motive edecek şeyler düşündüm, takımımı, grubun lideri Serdar'ın bana telefonda söylediği sözleri düşündüm ve kendime bir şekilde motive ettim. Hepsine çok teşekkür ediyorum, özellikle son 3 kilometre için bütün ekibe teşekkür etmem gerekiyor" dedi.

" '5 KİLOMETRE YÜZ, 10 FAZLA GELİR' DEDİLER, BEN DE 'HAYIR BEN 10 KİLOMETRE YÜZMEK İSTİYORUM DEYİP DOKTORDAN İZİN ALDIM"

Murat Meto, dünyadaki en prestijli açık su organizasyonu Oceanman için Alanya'ya giderken başından geçen olayı 'ya şöyle anlattı: "10 kilometre yüzüşü için İstanbul'dan motorla yola çıktım, Bodrum'a ve Marmaris'teki yarışlara motorlar gidiyorum. Yola çıktıktan 300 metre sonra kaza geçirdim ve ayağım 2 yerden kırıldı, alçıya alındı. Ben de motoru burada bırakıp uçakla gittim. Organizasyona yüzmek istediğimi söyledim, tabii ki kabul etmediler ve doktor raporu istediler. Doktor raporu aldım, '5 kilometre yüz, 10 fazla gelir' dediler, ben de 'hayır ben 10 kilometre yüzmek istiyorum, yüzemezsem de bırakırım lütfen izin verin' dedim. İznimi aldım, yüzdüm ve 4 saat 57 dakika 40 saniyede bitirdim, bu benim hayatımdaki ilk 10 kilometreydi. Sonra da 2 defa daha yüzdüm" diye konuştu.

"2 DEFA YUNUSLARA DENK GELDİM HEM HEYECAN HEM DE KORKU VARDI FAKAT ÇOK ZEVKLİYDİ"

Açık suda yaşadığı ilginç bir olay olup olmadığı sorulan Meto, "2 defa yunuslara denk geldim hem heyecan hem de korku vardı fakat çok zevkliydi. Açık yüzme gerçekten müthiş bir şey, özgürlüğü hissediyorsunuz, her şey farklı. Havuzdakinden çok daha farklı ve ben şu an bile açık denizde yüzüyorum. Suadiye'de yüzüyorum, orada bir grubumuz var her sabah 7-7.30'ta bu soğuk havada, Aralık ayında bile yüzüyoruz. Oradaki bütün ağabeylere de çok teşekkür borcum var" şeklinde konuştu.

"MADDİ ANLAMDA KARŞILIK ALAMASAM DA MANEVİ ANLAMDA KARŞILIĞINI ÇOK FAZLA ALIYORUM"

Maddi anlamda bir karşılık alamadığını kaydeden Murat Meto, "Manevi anlamda karşılığını çok fazla alıyorum. Ruhsal denge, psikolojik olarak, özellikle de soğuk suda yüzünce de bunların hepsi üst üste konduğu zaman açık su yüzücülüğünün farkı ortaya çıkıyor. Bu zamana kadar bütün sporları yaptım ama en mutlu olduğum dal bu" ifadelerini kullandı.

"YENİ HEDEFİM CEBELİTARIK BOĞAZI'NI GEÇMEK"

Her zaman kampta olduğunun altını çizen Murat Meto, "Bütün yarışlara katılıyorum ve yarış olmadığı zamanda da havuzdayım. Beslenmeme dikkat ediyorum, sadece havuz değil fitness da yapmak gerekiyor. Haftada en az 2 defa fitness da yapıyorum, şu an yeni hedefim var. Yeni hedefim için kilo almaya çalışıyorum, soğuk suda yüzebilmek için 5-6 kilo yağa ihtiyacım var. Cebelitarık Boğazı'nı geçmek istiyorum orası 20 kilometre ondan sonra da inşallah sırada Manş Denizi var" dedi.

