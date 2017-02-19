İSTANBUL /
İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 75-66 yenen Banvit, tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu
İSTANBUL /
19 Şubat 2017 Pazar 21:22
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