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İngiltere Premier Lig'in 2018-19 sezonu fikstürü açıklandı

İSTANBUL,() -  Önümüzdeki sezon birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak olan Premier Lig'in 2018-19 sezonu fikstürü İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Premier Lig ilk haftasında önemli bir maç sahne alacak. Arsenal...

İngiltere Premier Lig'in 2018-19 sezonu fikstürü açıklandı

İSTANBUL,() - 

Önümüzdeki sezon birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak olan Premier Lig'in 2018-19 sezonu fikstürü İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Premier Lig ilk haftasında önemli bir maç sahne alacak. Arsenal evinde geçen sezonun şampiyonu Manchester City'i ağırlarken bir diğer önemli mücadele Old Trafford'da Manchester United ve Leicester City arasında oynanacak. Chelsea deplasmanda Huddersfield Town ile oynarken Liverpool'da evinde West Ham United'ı ağırlayacak.
Ligin ikinci Haftasında ise Londra derbisinde Arsenal deplasmanda Chelsea ile önemli bir mücadele verecek. 
Premier Lig 'de önemli haftalarda oynanacak maçlar ise şöyle; 7'nci haftada Chelsea evinde Salah'lı Liverpool'u ağırlayacak, 8'inci hafta Liverpool evinde Guardiola'nın Manchester'ına karşı mücadele edecek, 9'uncu haftada ise iki önemli maça sahne olacak. Arsenal, Leicester City'i ağırlayacakken, Chelsea Manchester United'ı konuk edecek. 11'inci haftada Arsenal evinde Liverpool, 15'inci hafta Manchester United ile Arsenal ve 17'nci haftada ise Liverpool ile Manchester United karşılaşacaklar.
CENK TOSUN'LU EVERTON'UN ZORLU FİKSTÜRÜ
Everton, Premier Lig'de 6'ncı haftada önemli bir mücadeleye çıkacak. Everton kendi evinde Arsenal ile oynayacağı maçtan sonra 10'uncu hafta Manchester United ile deplasmanda, 12'nci hafta Londra'da Chelsea ile karşılaşacak. 14'üncü hafta ise derbi mücadelesinde Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak olan Everton son olarak 17'nci haftada Manchester City ile karşılaşacak. 
Premier Lig, 12 Mayıs 2019 Pazar günü sona erecek.

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