İnegölspor’da Ertekin imzayı attı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor'da teknik direktörlük görevine getirilen deneyimli isim İsmail Ertekin ve ekibi ile düzenlenen törenle resmi sözleşme imzalandı.

Antrenörlük hayatına Bursaspor A genç takım Antrenörlüğü ile başlayan Ertekin, Bursaspor profesyonel takım Antrenörlüğü, Adanaspor, Yeşil Bursa, Turgutluspor, Orhangazi Belediyespor, Ottocool Karagümrük, Bozüyükspor, Bandırmaspor, Balıkesirspor, Kocaeli Birlikspor, Kastamonuspor ve son olarak Bandırmaspor'da görev yaparken, önümüzdeki sezon Bordo-Beyazlı ekibi hedefe taşıyabilmek için mücadele verecek.

COŞKULU KARŞILAMA

İnegölspor tribün lideri Tevfik Taşkın ve bir grup taraftar imza için tesislere gelen teknik direktör İsmail Ertekin'i meşaleler ile karşıladılar. Taşkın, Ertekin'e başarılar dilerken, özlenen şampiyonluğun Ertekin ile geleceğini söyledi. İsmail Ertekin ise, bu coşkulu karşılamaya teşekkür etti.

"BU SENE İNEGÖL ŞAMPİYONLUK İSTİYOR"

İnegölspor'un yeni teknik patronu İsmail Ertekin ve ekibi ile tesislerde düzenlenen törenle bir yıllık resmi sözleşme imzalanırken, imza töreninde konuşan kulüp başkanı Eşref Güç, "Biz 27 arkadaşla beraber İnegölspor'a talip olduk. Tabii biz kongre öncesinde arkadaşlarımızla ilk konuştuğumuzda aldığımız kararlar İnegölspor'un bu sene kesinlikle ne şekilde, nasıl şampiyon olur hesaplarını yapmaktı. Allah razı olsun arkadaşlarım bununla alakalı bana tam destek verdiler. Biz bu sene İnegölspor'u şampiyon yapmak için iyi bir hocayla öncelikle anlaşma kararı aldık. İsmail hocam Bursa'mızın şampiyonluklar görmüş nadide hocalarından biri. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizi hiç uğraştırmadan bir kelimemizle İnegölspor'da çalışmak istediğini iletti. Bizde İnegölspor'da çalışmasını istediğimiz söyledik. Allah razı olsun bizi kırmadı. Ekibiyle beraber bize inandı. Biz şöyle demek istiyoruz, bu sene İnegöl şampiyonluk istiyor. Kesinlikle lig sonu ne olur bilemem ama bizim hedefimiz şampiyonluk. O yüzden ikinci bir alternatif düşünmek istemiyoruz. Ligde birinci sırada, üstte olmayı istiyoruz. O yüzden biz İsmail hocayı tercih ettik" dedi.

Teknik ekibi de tanıtan Başkan Güç, "Yardımcı Antrenörler Sinan Korkmaz ve Sebahattin Yenilmez, kaleci hocamız Hakan Gökkaya, aynı zamanda altyapımızda hizmet vermiş Ayhan Güneş ve Cengiz Alp scout ekipte görev alacak. Ben şimdiden kendilerine iyi çalışmalar diliyorum" diye konuştu.

"İNEGÖL'ÜN DİNAMİKLERİ BİRLİKTE OLMAK ZORUNDA"

İnegölspor'un yeni teknik patronu İsmail Ertekin ise, "Eğer şampiyon olmak istiyorsak, birlikte olmalıyız. İnegöl'ün tüm dinamikleri birlikte olmak zorundadır. Taraftarından Belediye Başkanına, Büyükşehir Belediye Başkanından kulüp içinde çalışan çimlere bakan arkadaşlarımıza kadar hepimizin birlikte olması gerekiyor. Neden böyle söyledim? Çimci bizim için çok önemli. Zeminde iyi antrenman yapabilirseniz, iyi antrenman yaparsanız maç oynadığınız sahanın zemini iyi olursa, iyi futbol oynarsınız. En ufak detaylar bile şampiyonlukta çok önemli. Eğer basın size destek veriyorsa, eğer taraftar sizin arkanızdaysa şampiyon olabilirsiniz. Diğer türlü istediğiniz kadar iyi oyuncu alın, iyi çalıştıramıyorsanız, iyi sahanız yoksa nereye kadar. İstediğiniz kadar iyi oyuncularınız olsun iyi çalışsınlar, muhalefet ve taraftar arkanızda değilse mutlak suretle engeller teşkil edecektir, başınıza bela alacaksınızdır. Onun için eğer başkanın ve tüm İnegöl'ün hedeflediği şampiyonluk isteniyorsa, tüm İnegöl'ün dinamikleri birlikte olmak zorundadır" açıklamasını yaptı.

"İNŞALLAH O SENE BU SENEDİR"

Deneyimli isim, "Bugün itibariyle inşallah başladık. Biliyorum ki, ben İsmail Ertekin geldiği zaman İnegöl'de ismi anıldığında bile insanlar heyecanlanıyor. Çok doğal, anormal değil. Kısa vadede son antrenörlük dönemime baktığınızda, hep başarı ve şampiyonluklar var. Böyle olunca da insan gayri ihtiyari şöyle düşünüyor; şampiyon bir hocayı getiriyorsak, şampiyonluğa oynuyoruz deniliyor. Bu İnegöl futbol kamuoyunu bir beklentiye soktu. Onun için benim işim çok zorlaştı. En ufak bir puan kaybında problemler çıkacak. Bu tür problemler çıkmaması için bizim puan kaybetme lüksümüz yok ama biz puan kaybedersek sizin bizim yanımızda basın ve yönetim olarak yanımızda olmama lüksünüz yok. O yüzden bütün dinamiklere sesleniyorum; birlikte olmalıyız. Şampiyonluk birlikte olursa oluyor. Tüm İnegöl'den şu günden itibaren tek beklentim var; birlikte maddi ve manevi bu kulübe destek olun. Yıllardır bir üst lige çıkamadık. İnşallah o sene bu senedir diye düşünüyorum" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

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