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İnegölspor, Uğur Parlak'la imzaladı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor, Kastamonuspor 1966'dan orta saha oyuncusu Uğur Parlak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan İnegölspor Başkan Yardımcısı Osman Sevim, "Bugün dış transferde...

İnegölspor, Uğur Parlak'la imzaladı
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İnegölspor, Kastamonuspor 1966'dan orta saha oyuncusu Uğur Parlak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza töreninde konuşan İnegölspor Başkan Yardımcısı Osman Sevim, "Bugün dış transferde Kastamanuspor'dan orta saha oyuncusu Uğur Parlak'ı kadromuza kattık. Yapacağımız bir kaç transferin ardından transfer defterini kapatacağız. Pazartesi günü itibariyle de Kızılcahamam'da kamp çalışmalarımız başlayacak"dedi.
Uğur Parlak ise, "İnegölspor gibi büyük camiaya geldiğim için çok mutluyum. Hedefim burada kalıcı olmak ve şampiyonluklar yaşamak. Takımıma katkı sağlamak ve başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Uğur Parlak kendisini renklere bağlayan imzayı attı.
KAANHAN BEĞENİLMEDİ
Bu arada bordo beyazlıların geçtiğimiz hata çalışmalara katılan Amerika’da alt yapı eğitimi alan sol bek Kaanhan Gültoprak teknik kadro tarafından beğenilmeyince geri gönderildi. Bonservisi elinde olan ve bir dönem Amerika’da futbol oynayan 23 yaşındaki sol bek Kaanhan Gültoprak Amerika’da Nomads Soccer Academy, Chula Vista Futbol Club, ve Cal State University Los Angeles Mens Soccer takımlarında oynamıştı.

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