Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

İnegölspor Teknik Direktörü Yoldaş: "Zorlu bir mücadelenin içerisindeyiz"

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL,(BURSA),() İnegölspor'da teknik direktör Murat Yoldaş, "Play-Off'a oynayan bir ekibiz. Zorlu bir mücadelenin içerisindeyiz. Güzel bir çıkışın ardından iniş yaşanabiliyor. Önemli olan bunu çok çabuk şekilde...

İnegölspor Teknik Direktörü Yoldaş: "Zorlu bir mücadelenin içerisindeyiz"

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL,(BURSA),()

İnegölspor'da teknik direktör Murat Yoldaş, "Play-Off'a oynayan bir ekibiz. Zorlu bir mücadelenin içerisindeyiz. Güzel bir çıkışın ardından iniş yaşanabiliyor. Önemli olan bunu çok çabuk şekilde atlatmak. Bunu da yapabileceğimize inanıyorum" dedi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor'da teknik direktör Murat Yoldaş, deplasmanda 3-1 kaybedilen Sancaktepe Belediyespor maçını değerlendirdi. "Zorlu bir mücadelenin içerisindeyiz" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu mücadele zorluluk derecesi artarak devam edecek. Son 2 haftada istemediğimiz sonuçlar aldık. Sezon başı hedefler ile geldiğimiz nokta itibariyle diyorum. Şuan ki hedefimiz farklı tabi. Play-Off'a oynayan bir ekibiz. Bu da bizi hedef takım haline getiriyor. Dolayısıyla daha zorlu bir süreç var önümüzde. 10 haftalık bir seri yakaladık. Güzel bir çıkışın ardından iniş yaşanabiliyor. Önemli olan bunu çok çabuk şekilde atlatmak. Bunu da yapabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Fiziksel olarak maçın son dakikasına kadar ayakta kalabildiklerini söyleyen Yoldaş, "Ama belki mental anlamda yorgunluk olabilir. Tabi bu arada sakatlıklar, hastalıklar çok fazla canımızı sıkıtı. Ama şunu bilmek lazım. Sezon başından beri bu takım çok koşarak, çok mücadele ederek, özveri göstererek, belki de ligin üzerinde bir performans göstererek buralara geldi. O yüzden sevgiyi, saygıyı ve desteği sonuna kadar hak ediyor diye düşünüyorum. Biz takım olarak şimdiye kadar nasıl mücadele edip başarılı olduysak, kalan 8 maçta da varımızı yokumuzu ortaya koyup, ilk 5 içerisinde yer almaya çalışacağız" dedi.
Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca açıklamasında, "Kimsenin ümitsizliğe kapılmasını istemiyorum. Bizim ihtiyacımız olan tek şey var. İnanmış bir yürek diyebilirim. O da bizde var. Taraftarlarımız bize inandı. Bizim inanmışlığımıza da inandılar. Bize destek verdiler. Takımlarının yanında oldular. Bundan sonrada olacaklarını düşünüyorum. Yanımızda olmaya devam edeceklerdir. Buna inancım sonsuz. Hafta sonu oynayacağımız önemli  bir maç var. Amed maçında taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314