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İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren istifa etti
İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup't Şanlıurfaspor ile oynadıkları ve 4-0 kazandıkları maçın ardından istifa ettiğini açıkladı. Güldüren, maçın ardından yaptığı açıklamada, teknik direktörlük...
SPOR 09.10.2019, 18:13
İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup't Şanlıurfaspor ile oynadıkları ve 4-0 kazandıkları maçın ardından istifa ettiğini açıkladı.
Güldüren, maçın ardından yaptığı açıklamada, teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini belirtti. İnegölspor’un olağanüstü gerçekleşen genel kurulun ardından Münür Kanar başkanlığa seçilmişti. İsmail Güldüren’in istifasının ardından İnegölspor yönetimin teknik direktör konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin, 3 isim üzerinde durduğu yeni teknik direktörün bir, iki gün içinde kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.
Güldüren, maçın ardından yaptığı açıklamada, teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini belirtti. İnegölspor’un olağanüstü gerçekleşen genel kurulun ardından Münür Kanar başkanlığa seçilmişti. İsmail Güldüren’in istifasının ardından İnegölspor yönetimin teknik direktör konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Yönetimin, 3 isim üzerinde durduğu yeni teknik direktörün bir, iki gün içinde kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.
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