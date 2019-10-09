İnegölspor - Şanlıurfaspor: 4-0

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()



STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy(xxx), Salim Şanlıer(xxx), Şenol Bektaş (xxx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx), Gökhan Kurumuş (xxx), Cengiz Ötkün (xxx), Tayfun Pektürk (xx) (Dk. 61 Enes Topal x), Niyazi Batuhan Salman (xxx), Ömer Faruk Çalışkan (xxx), Hacı Mustafa Karabulut (xx) (Dk. 73 Ahmet Hakan Şahin x), Uğur Daşdemir (xxx), Abdullah Balıkuv (xxx), Bilal Özdemir (xxx), Yasin Görkem Arslan (xx) (Dk. 78 Cumhur Yılmaztürk x)

ŞANLIURFASPOR: Yasin Davuş (x), İbrahim Halil Durmuş (x), Mehmet Halil Daniş (x) (Dk. 63 Mehmet Fatih Bayat x), Veysel Sönmezsoy (xx), Sercan Kaya (?) (Dk. 8 Murat Şamil Kurt x), Seyfettin Büyükkılıç (xx) (Dk. 87 Muhammet Talha Küçük ?), Ali Eren Demirkol (x), Onur Demir (xx), Fevzi Özkan (x), Rıdvan Bingöl (x), İbrahim Canlıka (x)

SARI KARTLAR: Abdullah Balıkuv (İnegölspor) - İbrahim Halil Durmuş, Hacı Mustafa Karabulut (Şanlıurfa)

GOLLER: Dk.6, Dk.38 Cengiz Ötkün, Dk. 61 Niyazi Batuhan Salman, Dk. 80 Gökhan Kurumuş (İnegölspor)



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, evinde ağırladığı Şanlıurfaspor'u 4-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında savunma arkasına sarkan Cengiz'in düzgün vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0.

16'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Cengiz'in ortasında topla buluşan Niyazi Batuhan'ın vuruşu direkten döndü. Bu dakikada İnegölspor mutlak golden oldu.

38'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Şanlıurfaspor defansının hatasını iyi değerlendiren Cengiz, topu şık vuruşla ağlara gönderdi: 2-0.

42'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Cengiz'in müsait pozisyonda vuruşunu kaleci kurtardı.

61'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Cengiz'in pasında topla buluşan Niyazi'nin vuruşu golü getirdi: 3-0.

80'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Niyazi'nin ortasına yükselen Gökhan'ın vuruşu golü getirdi: 4-0.

Maç bu skorla sona erdi.



