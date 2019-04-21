İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor: 0-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()
STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Burak Özcan(xx), Hüseyin Can(xx), Osman Baruk(xx)
İNEGÖLSPOR: Mustafa Güngör(xx) - Gökhan Kurumuş(xx), Yaşar çetin(xx), Serhat Mermer(x), Emirhan Aydoğan(xx)(Dk. 86 Selim Can Temel x), Ömer Faruk Çalışkan(x)(Dk. 79 Melih Hortum xx), Osman Torun(xx), Volkan Altunsoy(xx), Yasin Görkem Arslan(xx), Fatih Üge(x) (Dk. 71 Erdi Can Şehit xx), Yasin Yılmaz(x)
SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Hüseyin Yılmaz(xx) - Mehmet Abdullah Çoban(xx), Alaattin Hamza Ok(xx), Recep Burak Yılmaz(xx), Mert Örnek(xx), Abdülkadir Akyıldız(xxx), Bilal Yıldırım(xx) (Dk 52 Oğuzhan Acar x), Oğuzhan Erdoğan(xx)(Dk 75 Serkan Yücel x), Birhan Vatansever(xx), Mehmet Tosun(xx)(Dk 81 Oğuz Mataracı x), Candemir Aktav(xx)
SARI KARTLAR: Volkan Altınsoy, Ömer Faruk Çalışkan, Serhat Mermer (İnegölspor), Bilal Yıldırım, Mert Örnek, Mehmet Tosun, Serkan Yücel (Sancaktepe)
GOL: Dk 60 Abdülkadir Akyıldız (Sancaktepe)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grupta mücadele veren İnegölspor, evinde ağırladığı Sancaktepe Belediyespor’a 1-0 yenildi. 3 gün önce imza atan İnegölspor teknik direktörü İsmail Güldüren, takımıyla ilk maçına çıktı.
4'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında sol kanattan ceza sahasına çalımlarla giren Yasin’in yerden vuruşunda top az farkla auta çıktı.
6'ncı dakika gelişen inegölspor atağında savunmadan dönen topa Osman’ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
44'üncü dakikada gelişen inegölspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Emirhan’ın klas vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.
60'ıncı dakikada kaybedilen topla buluşan Abdülkadir, çalımlar atarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Abdülkadir’in vuruşu golü getirdi: 0-1.
Karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
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