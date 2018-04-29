İnegölspor-Mersin İdman Yurdu: 5-0

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () -

STAT: İnegöl İlçe Stadı

HAKEMLER: Serkan Ergün(xxx), Barkın Güdü(xxx), Hakan Karabalcık(xxx), Sait Tuzcu(xxx)

İNEGÖLSPOR: Mustafa Güngör(xxx), Kemal Hastürk(xxx) (Dk. 48 Ömer Faruk Şenkan xxx), İsa Akgöl(xxx), Raif Demir(xxx)(Dk. 54 Kaan Aygün xxx), Cengiz Ötkün(xxx), Yasin Yılmaz(xxx), Ömer Faruk Çalışkan(xxx) (Dk. 65 Anıl Şahin xx), Enes Bayır(xxx), Burhan Bahadır(xxx), Murat Şimşek(xxx), Ahmet Hakan Şahin(xxx),

MERSİN İDMAN YURDU: Yunus Emre Aslan(x), Emrah Özyaylaz(x), Enes Samet Toprak(x)(Dk. 61 Batuhan Yarbaşar x), Muhammed Emir Araboğa(xx), Bekir Can Sönmez(xx), Mustafa Çiçekli(x), Veysel Mercan(x)(Dk. 55 Mert Arabacı x), Hüseyin Dalmış(xx), Emre Güney Aras(x)(Dk. 46 Oğuzcan Yorulmuş x), Abdurrahman Türkmen(xx), Emre Can Dönmez(xx)

GOLLER: Dk.5-79 Ahmet Hakan Şahin, Dk.13-46-90 Cengiz Ötkün (İnegölspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor, evinde ağırladığı lider Mersin İdman Yurdu’nu 5-0 yendi.

5'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Hakan Şahin’in şık vuruşunda, top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

13'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında şık çalımlarla ceza sahasına giren Ahmet Hakan Şahin’in ceza sahası içinde yaptığı pasla topla buluşan Cengiz’in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.

18'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Burhan Bahadır’ın yaptığı topa yükselerek vuran Yasin’in topu kalecide kaldı.

28'inci dakikada atağını sürdüren İnegölspor’da orta sahadan ceza sahasına kadar gelen Yasin’in vuruşu direğe çarparak auta çıktı.

46'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Raif’in kaleye vuruşunda, kale direği önünde topla buluşan Cengiz golü tamamladı: 3-0.

79'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağında Cengiz’in pasında Ahmet Hakan Şahin, klas vuruşunda farkı 4’e çıkardı: 4-0.

90'ıncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cengiz’in vuruşu ağlarla buluştu: 5-0.

Karşılaşma İnegölspor'un 5-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

(FOTOĞRAFLI)