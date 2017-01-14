İnegölspor-Menemen Belediyespor: 1-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()
STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER; Yavuz Çetin (xxx), Kerem Candaş (xxx) , İsmail Emre(xxx),
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx)- Lider Koç (xxx), Bilal (xxx), Kemal Hastürk (xxx), Recep Yılmaz (xx), Oğuz (xx), Emrah (xxx), Emre (xxx) (Dk.87 Hasan), Hakkı İsmet (xxx) (Dk.90 Mahmut), Hacı Mustafa (xxx) (Dk.71 Ömürcan xx), Raif Demir (xxx)
MENEMEN BELEDİYESPODR: Amir (xxx)- Efe (xxx), Mustafa Şen (xxx), Mert Hakan (xxx), Yasin (xxx), Murat Erdemir (xxx), Erman Kılıç (xxx) (Dk.46 Gökhan Ünal xx), Ertuğrul (xxx), Abdullah (xxx) (Dk.70 Samet xx), Ahmet Arı (xxx) (Dk.46 Serkan Çalık xx), Hikmet (xxx)
GOLLER: Dk.82 Oğuz (İnegölspor), Dk.79 Yasin (Menemen Belediyespor)
SARI KARTLAR: Kemal Hastürk (İnegölspor), Murat Erdemir (Menemen Belediyespor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor sahasında, Menemen Belediyespor 1-1 berabere kaldı.
12'nci dakikada Emre Okur’un sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada
Raif’in dokunamadığı top dışarı çıktı.
18'inci dakikada sağ kanattan gelişen İnegölspor atağında Lider Koç’un ceza
sahası içinden vuruşunda defansa çarpan top kornere çıktı.
32'nci dakikada Çalımlarla ceza sahasına giren Lider’in paasında topla buluşan Hacı Mustafa aşırtma vuruşunda top az farkla auta çıktı.
42'nci dakikada Erman Kılıç’ın kullandığı serbest vuruşta Hikmet’in kafa vuruşunda kaleci Şener topu kornere çeldi.
61'inci dakikada İnegölpor atağında Raif’le Emrah’ın ceza sahası içinde kısa paslaşması sonrası Emrah’ın vuruşunda ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.
68'inci dakikada İnegölspor atağında topu önünde bulan Raif’in ara pasında cezasahası içinde topla buluşan Emre Okur ‘un vuruşunda top kalecide kaldı.
69'uncu dakikada Menemen Belediyespor atağında Samet Günhan’ın vuruşunda üstten auta çıktı.
73'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre Okur’un ara pasında topu önünde bulan İsmet Şimşek’in vuruşunda top direkten döndü.
79'uncu dakikada sol kanattan gelişen Menemen Belediyespor atağında Yasin
Gülerer’in orta şut karışımı vuruşunda top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 0-1.
82'nci dakikada Emre Okur’un sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Oğuz Kocabal’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşmada karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
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