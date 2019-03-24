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İnegölspor - Manisaspor: 5-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () STAT: İnegöl ilçe HAKEMLER: Erhan Kutlu(xx), İlker Ayten(xx), Barış Çiçeksoyu(xx) İNEGÖLSPOR: Mustafa Güngör(xxx), Taner Yalçın(xxx)(Dk. 74 Selim Can Temel x), Serhat Mermer(xxx), Erdi Can Şehit(xx)(Dk....

İnegölspor - Manisaspor: 5-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

STAT: İnegöl ilçe
HAKEMLER: Erhan Kutlu(xx), İlker Ayten(xx), Barış Çiçeksoyu(xx)
İNEGÖLSPOR: Mustafa Güngör(xxx), Taner Yalçın(xxx)(Dk. 74 Selim Can Temel x), Serhat Mermer(xxx), Erdi Can Şehit(xx)(Dk. 81 Çağkan Çakır x), Emirhan Aydoğan(xx) (Dk. 54 Ömer Faruk Çalışkan xx), Ömer Faruk Taş(xxx), Osman Torun(xxx), Enes Bayır(xxx), Volkan Altınsoy(xxx), Yasin Görken Arslan(xxx), Ahmet Hakan Şahin(xxx)
MANİSASPOR: Deniz Çörtlen(x), Berk Cambaz(x) (Dk. 46 Muammer Umut Kezgin x), İlkay Gül(x), Ömer Buğdaycı(x), Kemal Temel(xx), Anıl Bozkurt(x)(Dk. 60 Gökhan Yılmaz x), Furkan Parsak(xx), Mehmet Can Kocabaş(x), Bayram Büstaç(x), Fatih Uludağ(xx), Atakan Cidam(x) (Dk. 84 Samed Can Kaçar ?)
GOLLER: Dk. 15 Erdi Can Şehit, Dk. 23, Dk. 39 Ahmet Hakan Şahin, Dk. 90+2 Osman Torun (Pen.) Dk. 46 Kemal Temel(KK) (İnegölspor), Dk.87 Furkan Parsak (Manisaspor)
SARI KARTLAR: Ahmet Hakan Şahin, Selim Can Temel (İnegölspor), İlkay Gül (Manisaspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, evinde ağırladığı Manisaspor’u 5-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR
15'inci dakikada gelişen inegölspor atağında, rakip defansının hatasını iyi değerlendirerek topla buluşan Erdi’nin vuruşu golü getirdi: 1-0.
23'üncü dakikada Emirhan’ın ceza sahasına gönderdiği top kaleciden döndü. Topla buluşan Ahmet’in vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.
39'uncu dakikada gelişen inegölspor atağından Erdi’nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Osman’ın yerden pasında Ahmet’in vuruşu golü getirdi: 3-0.
46'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına yapılan topa yükselen Manisaporlu Kemal’e çarpan top ağlarla buluştu: 4-0.
52'nci dakika da gelişin inegölspor atağında Osman’ın ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Erdi’nin vuruşu az farkla auta çıktı.
87'nci dakikada gelişen Manisaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Furkan’ın vuruşu golü getirdi.4-1
Uzatmalarda kazanılan penaltıda topun başına geçen Osman’ın vuruşu golü getirdi.
Maç bu skorla sona erdi.

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