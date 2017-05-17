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İnegölspor kongresi yine ertelendi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden İnegölspor’da olağan genel kurulun ikincisi de ertelendi. 10 Mayıs’ta yapılamayan ve 17 Mayıs’a ertelenen kongre, bu akşam Sani Konukoğlu konferans Salonu’nda...

İnegölspor kongresi yine ertelendi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden İnegölspor’da olağan genel kurulun ikincisi de ertelendi.
10 Mayıs’ta yapılamayan ve 17 Mayıs’a ertelenen kongre, bu akşam Sani Konukoğlu konferans Salonu’nda yeniden gerçekleştirildi. Kongre gündeminin birinci maddesinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal marşı okundu. İkinci maddesinde ise divan heyeti seçimine geçildi.
İnegölspor Kulübü Müdürü Yavuz Memiş’ın sunuculuğunu yaptığı kongrede divan heyeti teklifi alındı. 359 üyeden 42 üyenin katıldığı kongrede divan heyeti oluşturulamayınca, tüzüğe göre divan kongre, 24 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’ye ertelendi.

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