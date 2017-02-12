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İnegölspor-Kayseri Erciyesspor: 3- 0

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), () STAT: İnegöl HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xxx), Süleyman Yavaşoğlu (xxx), Segah Tunçkol (xxx) İNEGÖLSPOR: Şener (xxx)- Kemal Hastürk (xxx), Recep (xxx), Bilal (xxx), Hasan (xxx) (Dk.55 Hacı Mustafa xx), Volkan...

İnegölspor-Kayseri Erciyesspor: 3- 0

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), ()
STAT: İnegöl
HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xxx), Süleyman Yavaşoğlu (xxx), Segah Tunçkol (xxx)
İNEGÖLSPOR: Şener (xxx)- Kemal Hastürk (xxx), Recep (xxx), Bilal (xxx), Hasan (xxx) (Dk.55 Hacı Mustafa xx), Volkan (xx) (Dk 46 Ali Pala xx), Raif Demir (xxx), Hakkı İsmet (xxx) (Dk.67 Emre xxx), Ömürcan (xxx), Oğuz (xxx), Enes (xxx)
KAYSERI ERCİYESPOR: Osman (xx)- Mehmet (xx), Bilal (xx), Tugay (xx) (Dk. 86 Muhammed Yasin), Okan (xx), Çağatay (xx)(Dk.75 Ömer Faruk x), Ahmet (xx), Furkan (xx), Seyfettin (xx), Talha (xx), Cüneyt (xx)
GOLLER: Dk.4 Kemal Hastürk, Dk.15 (kendi kalesine) Çağatay, Dk 80 Emre Okur (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Enes (İnegölspor), Seyfettin (Kayseri Erciyesspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor, evinde ağırladığı Kayseri Erciyesspor’u 3-0 yendi.
5.dakikada İsmet’in ceza sahasına yaptığı ortada Volkan Pala’nın kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Kemal kale önünde yaşanan karambolde topu ağlara gönderdi.1-0
16.dakikada sağ taraftan Raif ceza sahasına ortada Kayseri Erciyesspor’lu Çağatay’a çarpan top ağlara gitti: 2-0.
46.dakikada Oğuz ceza sahasından sert vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.
50.dakikada Raif’in pasında ceza sahasına topla giren Ömürcan’ın ortasında savunma kaleye yönelen topu uzaklaştırdı.
57.dakikada Raif’in ara pasında topu önüne alan Ali Pala kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ali Pala’nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
73.dakikada Tugay'ın ortasına Seyfettin’in kafa vuruşunda kaleci topu çıkarttı.
77.dakikada Emre okurun kullandığı köşe vuruşunda Ali Pala’nın vurduğu top dışarı çıktı.
80.dakikada Ömürcan’ın açtığı ortaya iyi yükselen Emre Okur’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
İnegölspor karşılaşmayı 3-0 kazandı.

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