İnegölspor-Kasımpaşa: 1-3 (Ziraat Türkiye Kupası)

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), ()

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Orkun Aktaş (xx), Oğuz Terzi (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener (xx)- Recep (xx), Bilal (xxx), Emrah (xxx), Mahmut (xx) (Dk.65Hasan Küçcük x), Hacı Mustafa (xx), Mustafa Vargel (xx), Ömürcan (xx) (Dk.82 Enes), Lider Koç (xx), Emre Okur (xx), Oğuz (xx) (Dk.85 Ömer Faruk)

KASIMPAŞA: Kadem (xxx)- Otigba (xxx), Bozhikov (xxx), Herolind Shala (xxx) (Dk.70 İsmail xx), Pavelka (xxx) (Dk.46 Hamit xx), Turgut Doğan Şahin (xxx), Hasan (xxx), Ferhat Kiraz (xx), Batuhan Altıntaş (xxx), Ahmed İldiz (xxx), Popov (xxx) (Dk.46 Hakan xx)

GOLLER: Dk.57 Emrah Dağ (İnegölspor), Dk.21 Pavelka, Dk.37 Batuhan, Dk.43 Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Bilal Özdemir, Mustafa Vargel (İnegölspor), Popov, Ahmed Ildız (Kasımpaşa)

ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü karşılaşmasında Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı İnegölspor sahasında, Süper Lig takımı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

3'üncü dakikada gelişen Kasımpaşa atağında defansın kaleci ile karşı karşıya kalan Batuhan’ın vuruşu Şener’in ayağından kornere çıktı.

11'inci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed’in şutu kaleci Şener’de kaldı.

21'inci dakikada Kasımpaşa tarafından sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içerisine gelen top David Pavelka’nın önünde kaldı. Pavelka, müsait pozisyonda kazandığı topu boş kaleye göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

28'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında Recep’in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Oğuz’un kafa vuruşu kaleci Kadem’de kaldı.

29'uncu dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen

Recep’in ortasında top ceza sahası alanı içinde Mustafa Vargel’in

önünde kaldı. Vargel’in zor pozisyonda dönerek yaptığı vuruşunda kaleci Kadem topu kornere çeldi.

33'üncü dakikada ani gelişen İnegölspor atağında sol kanattan ilerleyen Recep’in ceza sahası ortasına yükselen Emre’nin kafa vuruşu defansa çarparak kornere gitti.

37'nci dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası içerinde topla buluşan Batuhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

40'ıncı dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Recep’in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Mustafa Vargel’in kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

43'üncü dakikada şık çalımlarla İnegölspor ceza sahasına giren Turgut Doğan Şahin’in sert şutu sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 3-0.

55'inci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ferhat’ın

ortasında arka direkte topla buluşan Shala’nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

57'nci dakikada Kasımpaşa ceza sahasına yapılan ortada boşta kalan topu

önünde bulan Emrah, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

62'nci dakikada Mahmut’un soldan ortasına ceza sahası içerisinde yükselen

Emre’nin kafa vuruşu auta gitti.

67'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Mustafa Karabulut’un ceza

sahası dışından çektiği şut az farkla auta gitti.

70'inci dakikada Shala’nın ceza sahası çizgisinden çektiği şut üst direkten dışarı çıktı.

83'üncü dakikada Kasımpaşa ceza sahası dışında yaşanan karambolde topla buluşan Oğuz’un yaptığı vuruş direkten oyun alanına döndü. Defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



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