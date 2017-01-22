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İnegölspor İsmail Güldüren'le yolunu ayırdı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), () - SPOR TOTO 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor, 1-0 kaybedilen Bugsaşspor maçından sonra teknik direktörü İsmail Güldüren'le sözleşmesini feshetti. Sezona Osman Özdemir'le...

İnegölspor İsmail Güldüren'le yolunu ayırdı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), () - SPOR TOTO 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor, 1-0 kaybedilen Bugsaşspor maçından sonra teknik direktörü İsmail Güldüren'le sözleşmesini feshetti.
Sezona Osman Özdemir'le başlayan İnegölspor, takımın başında çıktığı 12 karşılaşmada 6 beraberlik, 2 mağlubiyet, 4 galibiyet alınca 12'inci hafta sonunda yolların ayrılmasına karar verildi. Timur Ezersarı başkanlığındaki İnegölspor yönetimi, Özdemir’in yerine teknik direktörlüğe teknik menajer İsmail Güldüren’i getirdi.
İKİ AY SÜRDÜ
İnegölspor, 23 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen imza töreni ile resmi olarak görevine başlayan İsmail Güldüren'le de istediği sonuçları alamadı. Bordo beyazlı ekip, cumartesi günü de deplasmanda konuk olduğu başkent temsilcisi Bugsaş’a 1-0 yenildi. İnegölspor yönetim kurulu, bugün yaptığı toplantının ardından İsmail Güldüren ile görüşerek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesine karar verdi.

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