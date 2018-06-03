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İnegölspor, İsmail Ertekin ile anlaştı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () TFF 2'nci Lig ekibi İnegölspor’da teknik direktörlük koltuğuna Bursalı deneyimli isim İsmail Ertekin oturdu. Eşref Güç başkanlığındaki İnegölspor yönetiminin masaya oturduğu Ertekin ile anlaşma...

İnegölspor, İsmail Ertekin ile anlaştı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

TFF 2'nci Lig ekibi İnegölspor’da teknik direktörlük koltuğuna Bursalı deneyimli isim İsmail Ertekin oturdu. Eşref Güç başkanlığındaki İnegölspor yönetiminin masaya oturduğu Ertekin ile anlaşma sağlanırken, resmi imzanın önümüzdeki günlerde atılacağı öğrenildi.
Yeni sezonda takımı emanet edeceği teknik direktör konusunda birçok isim ile temasa geçen İnegölspor yönetimi, Bursalı deneyimli isim İsmail Ertekin’de karar kıldı. Eşref Güç Başkanlığındaki İnegölspor Transfer Komitesi, önceki gün Ertekin ile bir araya gelerek şartları masaya yatırdı. Yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıkması üzerine Ertekin ile el sıkışıldı. İnegölspor’un yeni teknik patronu İsmail Ertekin ile önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atılacağı öğrenildi.
Antrenörlük hayatına Bursaspor A genç takım Antrenörlüğü ile başlayan Ertekin, Bursaspor profesyonel takım Antrenörlüğü, Adanaspor, Yeşil Bursa, Turgutluspor, Orhangazi Belediyespor, Ottocool Karagümrük, Bozüyükspor, Bandırmaspor, Balıkesirspor, Kocaeli Birlikspor, Kastamonuspor ve son olarak Bandırmaspor Teknik Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

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