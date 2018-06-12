İnegölspor iç transferde iki isimle anlaştı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()

TFF 2'nci Lig’de yola “İnegöl şampiyonluk istiyor” parolası ile çıkacak olan İnegölspor iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-Beyazlı yönetim, takım kaptanlarından Kemal Hastürk ve gol kralı Raif Demir ile yeniden el sıkıştı.

Yeni sezon öncesi işe, teknik direktörlük görevine deneyimli isim İsmail Ertekin ve ekibini getirerek başlayan Eşref Güç başkanlığındaki İnegölspor yönetimi, rotayı iç transfere çevirdi. Başarılı file bekçisi Şener Özcan ile nikah tazeleyen transfer komitesi, önceki gün ise takımın deneyimli kaptanlarından Kemal Hastürk ve golcü isim Raif Demir ile masaya oturdu ve her iki oyuncu yola devam etti.

"GÖNÜLLERDE TAHT KURMUŞTUR"

Kaptan Kemal Hastürk için kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor yönetim kurulu üyesi Nahit Eren, "Transfer çalışmalarımıza kalecimiz Şener ile start vermiştik. Akabinde görüştüğümüz kaptanımız Kemal Hastürk ile şampiyonluk yolunda anlaşmamızı sağladık. Kemal Hastürk, İnegölsporluluğuyla tüm taraftarların ve İnegölspor’u sevenlerin gönlünde taht kurmuştur. İyi bir lider, ahlaklı bir sporcudur. Şampiyonluk yolunda üzerine en çok sorumluluk olacak isimlerden olan kaptanımız, üzerine düşeni yapacak ve İnegölspor’umuzu şampiyonluk yolunda sırtlayacaktır. Anlaşmamızın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

KRAL İLE YOLA DEVAM

Düzenlenen imza töreninde Raif hakkında konuşan İnegölspor yönetim kurulu üyesi Levent Özçiftçi, "Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren transfer komitemiz, iskelet kadro yapısına verdiğimiz önemi göstermek adına iç transfer hamlelerini bir bir yapmaktadır. İskelet kadromuzun olmazsa olmaz isimlerinden Raif Demir ile yaptığımız görüşme sonucunda anlaşmış bulunmaktayız. İnegöl şampiyonluk istiyor sloganıyla çıktığımız bu yolda, golcü karakteriyle bilinen Raif kardeşimizin bu sene gollerine şampiyonluk yolunda devam edeceğinden şüphemiz yoktur. Hayırlı olsun" diye konuştu.

"HERKES ŞAMPİYONLUK İSTİYOR"

İnegölspor ile yola devam eden kaptan Kemal Hastürk, "Kulübüme ve bana hayırlı olsun. Zor bir sezonun ardından böyle önemli, değerli kişilerle birlikte olmak gerçekten mutlu ve keyif verici olacak. İnegölspor hedefleri olan bir kulüp, en zor anında da hedeflerini kovalamıştır, şu anda da öyle. Bu hedefler doğrultusunda bende elimden gelen tüm katkımı sağlayacağım” derken, Raif Demir ise, "İki taraf içinde hayırlı olur inşallah. Bu sene hedeflerimiz farklı, şampiyonluk istiyor herkes. Bizde elimizden ne gelirse yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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