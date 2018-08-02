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İnegölspor Emirhan Aydoğan'ı kiraladı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL,(BURSA),() TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Bursaspor'dan orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ı 1 yıllığına kiraladı. İnegölspor daha önce Bursaspor'un kiralık olarak vermeyi düşündüğü Alper...

İnegölspor Emirhan Aydoğan'ı kiraladı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL,(BURSA),()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Bursaspor'dan orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan'ı 1 yıllığına kiraladı.
İnegölspor daha önce Bursaspor'un kiralık olarak vermeyi düşündüğü Alper Ademoğlu, Emirhan Aydoğan ve Berat Jonathan Ustabaşı'na talip olmuştu. Bu oyunculardan Emirhan Aydoğan, İnegölspor'a kiralandı. 
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Kani Ademoğlu, "Emirhan kardeşimizi dış transfer olarak görmüyoruz. Kendi kardeşimiz gibi görüyoruz. Emirhan kardeşimizi Bursaspor'dan 1 yıllığına kiralamış bulunuyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Transferde emeği geçen özellikle Onursal Başkanımız aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a,  Bursaspor Başkanı Ali Ay'a, yöneticisi Ebubekir Keskin'e ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İnşallah şampiyonluk yolunda Emirhan kardeşimiz takımımıza yüksek katkılar sağlayacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Sezon sonu hedefimize ulaşacağımıza inancımız tamdır" dedi.
EMİRHAN AYDOĞAN: "BAŞARILI OLACAĞIMA İNANIYORUM"
Emirhan Aydoğan ise "Bu sene İnegölspor'u tercih etmemin  en büyük sebebi geçen sene geçirdiğim güzel günler. Bu sene güzel günlerin üzerine daha büyük hedefler koyan bir yönetim daha büyük hedefler koyan bir hoca var. Bende bu sene daha başarılı olacağıma inanıyorum. İnşallah güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.
Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon da İnegölspor'da kiralık olarak forma giymişti.

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