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İnegölspor'dan forvete takviye

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Ankara Demirspor'dan forvet Tahir Babaoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegöl Başkan Yardımcısı Aziz Bolat, "Hayırlısıyla...

İnegölspor'dan forvete takviye
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Ankara Demirspor'dan forvet Tahir Babaoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegöl Başkan Yardımcısı Aziz Bolat, "Hayırlısıyla yeni sezon çalışmalarına başladık. Daha önce iç transferde genç arkadaşlarımızla anlaşma sağlamıştık. Bugün de ilk dış transferimizi forvet hattına yapıyoruz. Geçtiğimiz sezon devre arası geldiği Ankara Demirspor'da çıktığı 15 maçta 11 gol atarak takımının ligde kalmasında büyük rol oynayan forvet mevkisi oyuncusu 27 yaşındaki Tahir Babaoğlu ile anlaşmış bulunuyoruz. Tahir kardeşimizin gol yollarında takımımıza katkı sağlayacağından eminiz. Kendisine güveniyoruz. Şu anda görüşme halinde bulunduğumuz oyuncular var. Anlaşmalar tamamlandığında kamuoyu ile paylaşacağız. Ben anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
İnegölspor'la 1 yıllığına sözleşme imzalayan Tahir Babaoğlu ise "Ben de İnegölspor gibi hedefi olan bir futbolcuyum. İnegölspor'un da hedeflerinin farkındayım. Kulübün, camianın tarihini biliyorum. Bu ligin köklü takımlarından. İnşallah biz de arkadaşlarımla el ele verip, bu sene İnegölspor'u hedeflediği yerlere taşımak istiyoruz. Ben de kendi adıma goller atıp, güzel sezonlar geçirmeyi diliyorum. İnşallah Allah İnegöl takımıyla birlikte bir üst lige çıkmayı nasip eder" ifadelerini kullandı.

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