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İnegölspor'dan 2 transfer

SPOR  Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor, Galatasaray'dan Volkan Pala, Kasımpaşa'dan Hamit Yıldırım’ı renklerine bağladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Serdar Nalcı,...

İnegölspor'dan 2 transfer
SPOR  Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor, Galatasaray'dan Volkan Pala, Kasımpaşa'dan Hamit Yıldırım’ı renklerine bağladı.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Serdar Nalcı, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Galatasaray'dan forvet mevki oyuncusu Volkan Pala, Kasımpaşa'dan orta saha oyuncusu Hamit Yıldırım ile sezonun sonuna kadar sözleşme imzaladık. Ayrıca altyapımızdan Gökhan Kurumuş'u bugün profesyonel olarak takımımıza dahil ettik. Forvet mevkiine de deneyimli bir forvet transferi yaparak transferi kapatacağız. İnşallah arkadaşlarımızla beraber başarılı bir sezon geçireceğiz" dedi.
Galatasaraylı futbolcu Volkan Pala, "İnegölspor'a sezon ortasında geldik. Hedefleri çok yüksek bir takım. İnşallah ikinci yarı elimizden geldiğince iyi mücadele edip, hedeflerimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Hamit Yıldırım'da "Öncelikle İnegölspor'a geldiğim için çok mutluyum. Hedefi olan bir takıma geldim. İnşallah play off'a da kalırız ve sezonu güzel bir şekilde bitiririz. İki taraf içinde hayırlı olsun." dedi. 

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