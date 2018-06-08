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İnegölspor'da kaleci Şener'in sözleşmesi uzatıldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL-BURSA,() TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, iç transferde deneyimli kaleci Şener Özcan ile yeniden el sıkıştı. İnegölspor yönetimi, teknik heyet konusunu hallettikten sonra iç transfer görüşmelerine, geçtiğimiz...

İnegölspor'da kaleci Şener'in sözleşmesi uzatıldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL-BURSA,()

TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, iç transferde deneyimli kaleci Şener Özcan ile yeniden el sıkıştı.
İnegölspor yönetimi, teknik heyet konusunu hallettikten sonra iç transfer görüşmelerine, geçtiğimiz sezonda iyi bir performans ortaya koyan kaleci Şener Özcan ile başladı. Kulüp Başkanı Eşref Güç ile transfer komite üyeleri iç transferde kaleci Şener Özcan ile kulüp tesislerinde bir araya geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde başarılı file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme yenilendi. İç transferde görüşmelere devam edilecek.

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