İnegölspor'da ilk Ergün Penbe antrenmanı

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup ekibi İnegölspor’un teknik direktörlüğüne getirilen Ergün Penbe, takımına ilk antrenmanını yaptırdı.Galatasaray ve Türkiye milli takımının eski oyuncusu Ergün Penbe, takımını Mesudiye sentetik sahada çalıştırdı. Ergün Penbe’nin iylk antrenmanda zaman zaman oyuncularıyla şakalaştığı gözlendi. Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Ergün Penbe, şöyle dedi:"BAŞARILI OLMAYA GELDİK""İlk izlenimler güzel. Havanın soğuk olmasına rağmen güzel tempolu antrenman oldu. Hepsi çok istekliler. İnegölspor’da başarılı olmaya geldik. Bunun bir süreci var. Her şey kolay olmuyor. Önümüzde çok önemli Tuzlaspor ve Ankaragücü maçları var. Bunlardan puanlar bekliyoruz. Önemli olan iyi hazırlanıp, iyi neticeler almak istiyoruz. Bu maçlardan iyi neticeler alırsak önümüzde kalan sonraki 13 maç içinde kafamızda belli sorular oluşmaya başlayacaktır. Bu yüzden ilk maça çok önem veriyoruz. Ekibimizle beraber kalan 15 maçta İnegölspor’u en iyi noktaya getirmek ve temsil etmek için mücadele vereceğiz."TARAFTARA ÇAĞRIDA BULUNDUTuzlaspor maçı için taraftarına çağrıda da bulunan Ergün Penbe, "Zor bir maça çıkacağız. Bu maçta taraftarlarımızı da yanımızda görmek isteriz. Taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz. İnşallah hafta sonu o tribünleri doldururlar, en iyi şekilde bizi desteklerler" diye konuştu."AMACIMIZ MAÇLARI 11 KİŞİ BİTİRMEK"İnegölspor’un kırmızı kart sorununa da değinen Ergün Penbe, bu konuda da şunları söyledi:"Öyle bir atmosferde oynuyorsunuz ki maçları bazen en sakin insan bile sinirlenebiliyor. Biz kırmızı kart sorununa çözüm bulmaya çalışacağız. Çünkü İnegölspor 10 kişi kaldığı maçlarda hep gol yemiş takım. Artık takımın mağlubiyete tahammülü yok. İşimiz çok zor. Bir seri yakalamamız lazım. Bu takıma zarar veren ne varsa çözmek için çalışacağız. Takım birlikteliğini sağlayacağız. Önemli olan maçları 11 kişi bitirmek olacak amacımız. Bunun için buradayız.""ANTRENÖRLER FUTBOLCULUK DÖNEMİMDE BU KADAR BİLGİLİ DEĞİLDİ"İnsanların kendilerini geliştirdiğini, genç ve yaşlı antrenörlerin de birçok öğrenecekleri olduğunu, bilginin tükenmediğini, artık çok bilgili antrenörlerin geldiğini belirten Ergün Penbe, şöyle devam etti:"Benim futbolculuk dönemimde çalıştığım antrenörler bu kadar bilgili değildi. Kendi kapasitelerine göre bir yere kadar bizlere bir şeyler verebiliyorlardı. Ama şimdi yeni gelen nesildeki hocalar, zamanla çok daha iyi eğitim alıp bunları oyuncuları ile paylaşıyorlar. Ne kadar pratik yaparsanız, ne kadar çok takımda çalışırsanız çok daha başarılı olabiliyorsunuz.""İŞİMİZ BİRAZ DAHA ZOR"Ergün Penbe, Galatasaray’da beraber oynadığı takım arkadaşı Menemen Belediyespor teknik direktörü Suat Kaya’nın İnegölspor rakibi olduğunun hatırlatılması üzerine şöyle dedi:"Suat Kaya yıllarca bu ligde çalışmış hocalardan bir tanesi. Benimde takım arkadaşım. Beraber aynı forma altında büyük başarılara imza attık. Şu anda da iyi gidiyorlar. İyi takımıları var. Başarılar diliyorum. O benden biraz daha avantajlı tabiki. Suat geçen yıl da aynı takımın başındaydı. Biz yeni camia ve sporcularlayız. Bizim işimiz biraz daha zor. Onlarda ligi iyi yerde bitireceklerdir."FOTOĞRAF